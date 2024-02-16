كيف تستخدم اليابان خبرتها لمساعدة أوكرانيا على التعافي؟

تعد عمليات التعافي وإعادة الإعمار جزءًا لا يتجزأ من كيان دولة اليابان. تقدم هذه الدولة الآسيوية المساعدة إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب بعدة طرق تشمل إدارة التخلص من الأنقاض وبناء البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية.

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مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لغزو موسكو لأوكرانيا توجهت مراسلة يورونيوز تشينتزيا ريتزي إلى طوكيو لمعرفة المزيد حول كيفية دعم اليابان للبلد الذي مزقته الحرب. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الآسيوية للمؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز إعادة الإعمار الاقتصادي.

تمكنت اليابان على الرغم من بقائها دون أي شيء تقريبًا بعد الحرب العالمية الثانية من التعافي بسرعة أدت إلى تسمية فترة النمو الاقتصادي القياسية تلك "المعجزة الاقتصادية اليابانية". سمحت خبرة اليابان في مختلف المجالات لها بالاستجابة بسرعة في أعقاب الكوارث الكبرى منذ ذلك الحين.

تستخدم الآن خبرتها الفنية لمساعدة أوكرانيا وفي هذه الحلقة من برنامجنا نستكشف بعض هذه حالات. نبدأ بمشروع التخلص من الأنقاض الذي ترعاه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ثم نلقي نظرة على الشركات الخاصة التي تؤسس البنية التحتية مثل الجسر الذي يربط جنوب غرب أوكرانيا برومانيا بهدف تحسين ربط أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي.

تؤدي المساعدات الإنسانية دورًا مهمًا في مهمة المساعدات اليابانية بينما تشارك الشركات الناشئة مثل إنستاليم معرفتها مع الأوكرانيين للمساعدة في تصنيع الأطراف الاصطناعية. اضطر أكثر من 2500 أوكراني وأوكرانية إلى الفرار من بلادهم لاستقرار الآن في اليابان وهي خطوة تمولها الحكومة والمنظمات غير الربحية مثل مؤسسة اليابان.