ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى منذ عامين

ارتفع سعر العملة المشفرة بيتكوين بنسبة 10% في يومين وتم تداوله بأكثر من 56000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

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وتزايدت الاستثمارات الكبيرة بالعملة ما أدى إلى ارتفاع قيمتها.

بلغ مؤشر أسعار CoinDesk Bitcoin (XBX) ذروته عند 56,940.18 دولارًا (52,472.08 يورو) في الـ 24 ساعة الماضية ولكن المؤشر انخفض إلى حوالي 56,500 دولار (52,0660 يورو) بحلول صباح الثلاثاء في أوروبا.

كان الارتفاع مدعومًا بطلب المستثمرين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة بالإضافة إلى عمليات الشراء الإضافية التي تقوم بها شركة MicroStrategy Inc.

وقد أعلن مستثمر العملات المشفرة وشركة البرمجيات MicroStrategy عن شراء كميات كبيرة من 3000 عملة بيتكوين مقابل 155 مليون دولار (143 مليون يورو).

تحظى العملات المشفرة بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين.

وقال أليكس كوبتسيكيفيتش، كبير محللي السوق في FxPro: "وفقًا لـ CoinShares، ارتفع الاستثمار في صناديق العملات المشفرة بمقدار 598 مليون دولار (551 مليون يورو) الأسبوع الماضي، بعد تدفق قياسي قدره 2.452 مليار دولار (2.26 مليار يورو) في الأسبوع السابق". "ارتفعت الاستثمارات في عملة البيتكوين بمقدار 570 مليون دولار (570 مليون يورو)."

تتجاوز القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة 2 تريليون دولار (1.84 تريليون يورو)، أي ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

إلى أي مدى يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين؟

وفقًا لتقرير حديث، من المتوقع أن تصل عملة البيتكوين إلى رقم قياسي جديد قدره 88000 دولار (82000 يورو) طوال عام 2024، قبل أن تستقر عند حوالي 77000 دولار (70957 يورو) في نهاية العام.

الموافقة الأخيرة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المملوكة للبيتكوين جعلت عملة البيتكوين متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال جوستين دانيثان من شركة كيروك لسوق الأصول الرقمية لرويترز: "لا يوجد سوى عروض كثيرة... لكن يبدو أن الطلب الذي أطلقته صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الولايات المتحدة لا هوادة فيه".

وقال كوبتسيكيفيتش: "إن بيتكوين وإيثريوم [ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم] هما العملتان المشفرتان المفضلتان للمضاربين المؤسسيين"، مضيفًا أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يشهد تدفق المزيد من المستثمرين إلى هذه الأصول.

وقال كوبتسيكيفيتش نقلاً عن وجهة نظر بورصة العملات المشفرة بيتفينكس في هذا الشأن: "تكتسب عملة البيتكوين شعبية في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر". وأضاف "مخاطر الاقتصاد الكلي هذا العام تجعل من المناسب شراء أول عملة مشفرة، وهي الذهب والفضة."

ولا يرى المحلل أي عوائق كبيرة أمام صعود بيتكوين "حول أعلى المستويات التاريخية عند 69000 دولار (63585 يورو)،" حيث أن التوقعات بارتفاع السعر بسرعة تبعث على التفاؤل أنه سيصل قريبًا إلى عدد من ستة أرقام.

ويعتقد كوبتسيكيفيتش أن من المرجح أن يرتفع السعر إلى ما يزيد عن 100 ألف دولار (92.500 يورو) بين فترة التسعة أشهر والـ 12 شهرًا القادمة. لكنه أضاف: "إذا تعرضت الأسواق لضغوط إثر التباطؤ الاقتصادي، فقد يستغرق الأمر أكثر من عام للوصول إلى مستوى جديد".

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