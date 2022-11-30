دعما لأوكرانيا ... إستونيا تصدر عملة نقدية جديدة من فئة 2 يورو للتداول

يقوم مصرف إستونيا بإصدار مليوني قطعة نقدية من فئة 2 يورو بتصميم خاص لدعم أوكرانيا. ومن المقرر إرسال القطع النقدية الجديدة إلى البنوك والمراكز التجارية وتجار التجزئة لتداولها في الأيام المقبلة.

ويمكن لهواة جمع العملات أيضا شراء واقتناء العملة المعدنية الجديدة كمنتج تذكاري حيث سيتم تقديم جميع العائدات على شكل أموال ومساعدات إلى الشعب الأوكراني.

قال محافظ مصرف "ايستي" ماديس مولر: "تذكر هذه العملة الناس بأن الحرية هي أعلى قيمة وتأتي بسعر مرتفع للغاية". وأضاف أن "أوكرانيا تخوض حاليًا حربًا على حساب أرواح شعبها من أجل القيم المشتركة للفضاء الثقافي الأوروبي، والأمر متروك لنا لمواصلة دعمهم في هذا".

وغردت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس على تويتر بقولها إن العملة المعدنية الجديدة "ستكون تذكيرًا يوميًا بنضال أوكرانيا من أجل الحرية، ومستقبلها في الاتحاد الأوروبي".

العملة الجديدة من فئة 2 يورو تضم عبارة "سلافا أوكرنيا" أو "المجد لأوكرانيا"، وتُظهر فتاة تحمل طائرًا في يدها وتحميه في إشارة إلى التضامن. كما تحمل العملة سنبلة قمح. وتمّ تصميم العملة من قبل داريا تيتوفا، التي جاءت إلى إستونيا كلاجئة من خاركيف، وهي تدرس حاليا في أكاديمية الفنون بإستونيا.