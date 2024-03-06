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عاجل. مصر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض استعجالي إلى 8 مليارات دولار

عاجل
عاجل Copyright Amr Nabil/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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مصر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض ضمن خطة إنقاذ اقتصادي إلى 8 مليارات دولار

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن القاهرة توصلت إلى اتفاق من أجل رفع قرض صندوق النقد الدولي من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار أمريكي.

وأضاف مدبولي في تصريحات تلفزيونية أن الاتفاق الجديد سيسمح للحكومة المصرية بالحصول على قروض من عدة جهات منها مجموعة البنك الدولي.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة بمقدار غير مسبوق بمعدل 6% وهو ما يعني تعويم الجنيه المصري الذي انخفضت قيمته لتصل إلى 50 مقابلا دولار أمريكي واحد.

وكان تحرير سعر الجنيه المصري من ضمن المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الموجات التضخمية وجذب الاستثمار الأجنبي حيث تعاني البلاد من نقص مذهل في العملات الأجنبية.

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي ووباء فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا ومؤخرا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

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