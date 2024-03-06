المرأة القطرية في طليعة قادة التغيير في مجالات الابتكار الرقمي، والاستدامة، والأزياء

تعرف على نساء في قطر مصممات على كسر الحواجز الزجاجية وإلهام الأخريات ليحذين حذوهن. سواء كان في مجالات العلوم والتكنولوجيا أو ريادة الأعمال، أو الموضة، تفكر مجموعة متنوعة من النساء خارج الإطار التقليدي لتمكين السكان والمجتمعات المحيطة بهن، بغض النظر عن قيودهن المجتمعية أو الجسدية.

اعلان

في هذه الحلقة، يحتفل فريق قطر 365 باليوم العالمي للمرأة. الاستثمار في المرأة: إن تعجيل إحراز التقدم هو موضوع اليوم الذي تبنته الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والفتيات.

تلتقي ليلى حميرة بسيدتين ملهمتين تسهمان في تشكيل التحول الرقمي وسياسات المياه المستدامة في قطر. تترأس إيمان الكواري إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تطبيقات الحياة الواقعية باستخدام حلول التكنولوجيا العالية، بما في ذلك إدارة حركة المرور وتحليلات الأمن الغذائي. تفيدنا الدكتورة ديما المصري بعقد من خبرتها كعالمة في المساعدة على صياغة سياسات إدارة المياه في مركز إرثنا.

أطلقت كونشيتا بونس منتدى الدوحة للمرأة منذ سبع سنوات. تعقد المنظمة فعالية سنوية تضم محترفي الشبكات وأصحاب الأعمال وخبراء الصناعة. من خلال حلقات النقاش والمحادثات وورش العمل، تكتسب النساء المعرفة للسعي وراء أحلامهن، سواء كن يبدأن عمل تجاري أو يسعين إلى تغيير مسارهن المهني.

يستكشف عادل حليم طرق عمل بعض المصممين لجعل الأزياء أكثر شمولية في قطر. لا تقتصر العمليات الإبداعية للمصممين عل التنوع والاستدامة فحسب. تشارك سامانتا بولوك في ملكية مجموعة مناصرة تسمى London Represents، تهدف إلى تشجيع المصممين والعلامات التجارية على مراعاة الأشخاص على تنوع قدراتهم و إبداعاتهم.