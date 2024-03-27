على عكس نشرات سابقة.. توقعات بنمو محدود جدًا للاقتصاد الألماني هذا العام

بقلم: يورونيوز

خفضت عدة مراكز أبحاث توقعاتها بشأن نمو أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يعاني من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة جرّاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

اعلان

وتوقعت خمسة مراكز للبحوث في خريف العام الماضي نموًا بنسبة 1.3% للاقتصاد الألماني قبل أن تؤكد انه لن يتعدى 0.1% خلال العام الجاري.

وكانت الحكومة الألمانية قد توقعت الشهر الماضي نموًا اقتصاديًا بنسبة ضئيلة بلغت 0.2% في 2024.

وبالنسبة للعام القادم، توقعت المراكز البحثية نموًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4% وهو هبوط طفيف من النمو المسجل العام الجاري بنسبة 1.5%.

وكان الناتج المحلي الألماني قد تراجع العام الماضي بنسبة 0.3%.

وبالإضافة لتبعات الحرب الروسية في أوكرانيا، يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ في حركة التجارة العالمية وارتفاع نسبة الفائدة بالإضافة إلى البيروقراطية المفرطة ونقص في العمالة المتخصصة.