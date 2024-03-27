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على عكس نشرات سابقة.. توقعات بنمو محدود جدًا للاقتصاد الألماني هذا العام

توقعات بنمو ضئيل للاقتصاد الألماني
توقعات بنمو ضئيل للاقتصاد الألماني Copyright Michael Probst/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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خفضت عدة مراكز أبحاث توقعاتها بشأن نمو أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يعاني من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة جرّاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

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وتوقعت خمسة مراكز للبحوث في خريف العام الماضي نموًا بنسبة 1.3% للاقتصاد الألماني قبل أن تؤكد انه لن يتعدى 0.1% خلال العام الجاري.

وكانت الحكومة الألمانية قد توقعت الشهر الماضي نموًا اقتصاديًا بنسبة ضئيلة بلغت 0.2% في 2024.

وبالنسبة للعام القادم، توقعت المراكز البحثية نموًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4% وهو هبوط طفيف من النمو المسجل العام الجاري بنسبة 1.5%.

وكان الناتج المحلي الألماني قد تراجع العام الماضي بنسبة 0.3%.

وبالإضافة لتبعات الحرب الروسية في أوكرانيا، يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ في حركة التجارة العالمية وارتفاع نسبة الفائدة بالإضافة إلى البيروقراطية المفرطة ونقص في العمالة المتخصصة.

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ألمانيا ألمانيا- اقتصاد أوروبا