EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: موجة إضرابات تعم السكك الحديدية والمطارات في ألمانيا وتتسبب في فوضى عارمة

القطارات متوقفة خارج محطة القطار الرئيسية في فرانكفورت
القطارات متوقفة خارج محطة القطار الرئيسية في فرانكفورت Copyright Michael Probst/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شُلت حركة التنقل في ألمانيا، يوم الخميس، بعد توقف سائقو القطارات وأفراد أمن المطارات وموظفو الطواقم الأرضية في شركة لوفتهانزا عن العمل، وسط دعوة نقابة العمال الألمانية ونقابة سائقي القطارات إلى إضرابات لمدة يومين بسبب الأجور وظروف العمل.

اعلان

وقد تم إلغاء حوالي 80% من رحلات القطارات السريعة، وكذلك القطارات الإقليمية بسبب إضراب سائقي القطارات. وانعكس الإضراب على الحركة الجوية، حيث توقف الموظفون الأرضيون لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا (Lufthansa )عن العمل في الصباح الباكر.

وأدت الإضرابات إلى ازدحامات مرورية في المدن وعلى الطرق السريعة، وزيادة الطلب على خدمة "تأجير السيارات"، مما تسبب في مزيد من المتاعب لملايين المسافرين. 

و تسببت هذه الفوضى بتأخير طلاب المدارس والموظفين، الذين كافحوا للوصول في الوقت المحدد، حيث وجد الملايين من الذين يعتمدون على القطارات أنفسهم عالقين من دون بديل. 

وقالت لوفتهانزا في وقت سابق من الأسبوع إنه سيتعين إلغاء نحو ألف رحلة يوميا، وإن نحو 200 ألف مسافر جواً سيتأثرون بهذا القرار.

وتستمر المفاوضات بشأن الموظفين الأرضيين لشركة لوفتهانزا (Lufthansa) وسائقي القطارات التابعين لشركة "Deutsche Bahn" الألمانية. ودعت نقابة سائقي القطارات "GDL" ونقابة العمال الألمانية "Ver.di" إلى الإضراب يومي الخميس والجمعة.

وبالإضافة إلى زيادة الأجور، دعت نقابة "GDL" إلى تخفيض ساعات العمل من 38 إلى 35 أسبوعيًا، من دون تخفيض الراتب.

وتسعى نقابة العمال الألمانية "Ver.di" إلى زيادة الأجور بنسبة 12.5%، أو ما لا يقل عن 500 يورو (542 دولارًا) شهريًا، في مفاوضات لنحو 25 ألف عامل أرضي في لوفتهانزا، بما في ذلك موظفو تسجيل الوصول وصيانوة الطائرات وموظفوالشحن.

وأعلنت نقابة سائقي القطارات "GDL" في وقت سابق عن إضرابات محتملة في المستقبل القريب، لكنها قالت إنها لن تعلن عنها قبل 48 ساعة، مما يمنح المسافرين وقتًا أقل للبحث عن بدائل.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إعتقال مهندس صيني لدى غوغل بتهمة سرقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونقلها لبكين

"لا للارتجال".. بايدن يتدرب لإلقاء "خطاب الاتحاد" بمساعدة 6 مستشارين ومؤرخ

حرب غزة تدخل شهرها السادس.. وفد حماس يغادر القاهرة ومفاوضات الهدنة تُستأنف الأسبوع المقبل

برلين ألمانيا وسائل النقل قطارات