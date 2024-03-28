حكم بالسجن لمدة 25 عاماً على قطب عملات "كريبتو" الأمريكي سام بانكمان-فرايد

بقلم: يورونيوز

حكمت محكمة أمريكية اليوم الخميس على عملاق العملات المشفرة "كريبتو" بالسجن لمدة 25 عاماً عقب إدانته بتهمة الاحتيال في أعقاب انهيار منصة "إف تي إكس" التي كانت من بين الأشهر لبيع وتداول عملات الكريبتو.

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وسمحت منصة (FTX) للمستثمرين بشراء عملات افتراضية، مثل Bitcoin بقيمة مليارات الدولارات.

وأدى انهيارها في عام 2022 إلى خسارة العملاء والمستثمرين والمقرضين أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، وهي الأموال التي اتُهم وأدين بانكمان-فرايد باختلاسها لتغطية نفقاته الخاصة ودعم سعيه للهيمنة على صناعة العملات المشفرة.

وقال الادعاء إن بانكمان-فرايد (32 عاماً) استخدم تلك الأموال في إطلاق حملات إعلانية ضخمة وشراء عقارات في منطقة البحر الكاريبي وطائرات خاصة ودفع رشى لمسؤولين صينيين.

وقال القاضي لويس إيه. كابلان إن الحكم جاء لمنع بانكمان-فرايد من العودة للاحتيال على المزيد من المودعين والتجار.

وقال كابلان: "هناك خطر من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل. وهي ليست مخاطرة تافهة على الإطلاق".

وأضاف بأن الحكم جاء "لتعطيله (بانكمان-فرايد) إلى الحد الذي يمكن القيام به بشكل مناسب لفترة طويلة من الزمن".

وأدين بانكمان-فرايد بتهمة الاحتيال في نوفمبر - تشرين الثاني الماضي دون تحديد مدة العقوبة بينما طالب الادعاء بسجنه لمدة تتراوح بين 40 و50 عاماً.

وحاول محامو بانكمان-فرايد الحصول على حكم مخف بحجة أن وجوده خارج السجن سيساعد بعض المودعين على استرجاع أموالهم، وهو ما رفضه القاضي كابلان ووصفها بأنها حجة "معيبة منطقيا".