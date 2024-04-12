مع تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط...ارتفاع مستمر في أسعار الذهب

بقلم: يورونيوز

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، مع اشتداد حدة التوترات بين إيران وإسرائيل، مما دفع الناس إلى شراء مزيد من الأصول الآمنة.

اعلان

سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا عند 2338,7 دولارًا (2179,6 يورو) للأونصة يوم الخميس، مدفوعة بتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاحتمال المتزايد لضربات عسكرية من قبل إيران، أو جماعات موالية لها على أهداف في إسرائيل. وبسبب هذه المخاوف المتزايدة، يلجأ المستثمرون بشكل أكبر نحو الذهب وأصول أخرى باعتبارها ملاذًا آمنًا لأموالهم.

كما ساهم ارتفاع التضخم وتكلفة المعيشة في عدة دول من العالم في تآكل قيمة المال، مما دفع الناس إلى الاستثمار في أصول لا يؤثر عليها التضخم، والتي يعتبر الذهب من أهمها.

طلب صيني على الذهب

تعد الصين والهند من أكبر مستهلكي الذهب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحلي. في عام 2023، أفادت التقارير أن بنك الشعب الصيني اشترى حوالي 225 طنًا من الذهب، ليصل إجمالي احتياطياته إلى 2235 طنًا.

من ناحية أخرى، بلغ الطلب على الحلي الذهبية في الهند حوالي 562,3 طنًا في عام 2023، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وعن الوضع في الصين، يقول روس نورمان، الرئيس التنفيذي لشركة "ماتلزدايلي" (MetalsDaily): "مع مدخرات التجزئة المتاحة التي تبلغ حوالي 20 تريليون يوان، وسوق الأسهم التي تشهد انخفاضًا متسارعًا، وخسائر قطاع العقارات، يمثل الذهب أحد الاستثمارات القليلة المؤكدة والتي يمكن الاعتماد عليها."