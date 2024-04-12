شاهد: مستوطنون يحاصرون عشرات العائلات الفلسطينية في قرية المغير ويحرقون بيوتاً ومركبات

بقلم: يورونيوز

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن شخصاً واحداً على الأقل قتل في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بالقرب من رام الله.

اعلان

أطلقت إسرائيل عملية بحث واسعة في الضفة الغربية المحتلة بعد اختفاء مستوطن، شارك فيها مستوطنون هاجموا قرية، ووقعت صدامات في أعمال عنف خلفت قتيلاً فلسطينياً وجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية وشهود عيان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عمليات بحث للعثور على بنيامين أشيمير البالغ 14 عاماً والذي غادر مزرعته في السادسة والنصف صباح الجمعة لرعي أغنامه ولم يعد.

وشارك آلاف المتطوعين مع الجيش في البحث، واقتحم مستوطنون مسلّحون قرية المغير الفلسطينية، وهاجموا سكانها وفق ما وتدخل الجيش وفرض طوقاً في البلدة.

وأظهرت مقاطع فيديو على موقع إكس سحبا من الدخان الداكن تتصاعد من السيارات المحترقة مع دوي طلقات نارية.

وأطلق المستوطنون النار على المنازل، وأضرموا النار في الحقول، وأظهرت مقاطع فيديو على موقع إكس سحبا من الدخان الداكن تتصاعد من السيارات المحترقة مع دوي طلقات نارية.

وقال أحد الشهود العيان إن لجيش بعدوا الناس عن المنازل ودخلوا أطراف القرية. أكثر من 10 منازل تم حرقها، بالإضافة إلى أكثر من 50 سيارة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل فلسطيني على الأقل، هو جهاد أبو عليا، بالرصاص وإصابة 25 آخرين من بينهم ثمانية بالرصاص الحي وفقاً للهلال الأحمر. من جهتها، أشارت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى أنها عالجت رجلين أصيبا بحجارة