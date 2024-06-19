حصان فيراري الجامح سيتحول إلى الكهرباء لكن بنفس صوت المحرك القوي

ستكلف أول سيارة كهربائية لفيراري ما لا يقل عن 500 ألف يورو، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز.

اعلان

يأتي هذا، مع استعداد شركة فيراري لصناعة السيارات الفاخرة لافتتاح موقع جديد لإنتاج السيارات يوم الجمعة.

ويقع المصنع الذي سيعزز إنتاج سيارات الشركة بنسبة تصل إلى الثلث، في مدينة مارانيلو، شمال إيطاليا.

وسعر سيارة فيراري الكهربائية أعلى بكثير من متوسط سعر البيع للسيارات الأخرى التي تصنعها الشركة. وهذا السعر لا يشمل الإضافات التي توضع بالعادة والتي تصل إلى نحو 15 إلى 20٪.

في بداية هذا العام، كان متوسط سعر سيارة فيراري 350 ألف يورو، بما في ذلك الميزات الإضافية واللمسات الشخصية.

لمقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى، يبدأ سعر سيارة تايكان الكهربائية الأقل تميزًا من إنتاج شركة بورشه بحوالي 100 ألف يورو.

سلمت شركة فيراري هذا العام 14 ألف سيارة، وهذا العدد الذي يعتبر قليلاً بالمقارنة بإنتاج الشركات الأخرى هو ما جعل التفرد جوهر الشركة، ولذلك فإن زيادة الطاقة الإنتاجية اعتبرت خطوة جريئة، على الرغم من اعتقاد البعض أن الأسعار الباهظة ستسمح لفيراري بالحفاظ على مكانتها النخبوية.

وتصل قوائم الانتظار لبعض الموديلات حاليًا إلى أكثر من عامين.

سيوفر مصنع فيراري الجديد زيادة بحوالي 20 ألف سيارة سنويًا، بحسب مصدر مطلع لرويترز.

وقال المصدر إنه سيتم تصنيع السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الهجينة والسيارات الكهربائية في الموقع في مارانيلو، مع تشغيل المصنع الجديد في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر.

في نيسان / أبريل، أخبر الرئيس التنفيذي بينيديتو فينيا مساهمي فيراري أن "المصنع الحديث سيضمن لنا المرونة والقدرة الفنية التي تفوق احتياجاتنا لسنوات قادمة".

تتوقع فيراري أن حوالي 60٪ من عروضها ستكون سيارات كهربائية أو هجينة بحلول عام 2026.

على الرغم من أن المركبات الكهربائية صامتة بشكل عام، إلا أن مهندسي فيراري يطورون "توقيعات صوتية" تحاكي تلك التي تنتجها محركاتها الشهيرة.

وقال فينيا لشبكة سي أن بي سي في وقت سابق من هذا العام: "عندما نتحدث عن السيارات الفاخرة مثل سياراتنا، فإننا نتحدث عن المشاعر التي يمكننا تقديمها لعملائنا، لذلك نحن لا نتحدث عن السيارات الوظيفية مثل المركبات الكهربائية الأخرى التي تراها على الطريق".

وأضاف: "ليس لدينا أدنى شك، بصراحة، في أننا نستطيع تقديم تجربة فريدة لعملائنا لأننا نستطيع تسخير التكنولوجيا بطريقة فريدة. هذا ما تفعله شركتنا منذ البداية".

في تقرير الربع الأول الصادر في مايو/ أيار، أعلنت فيراري أن أرباحها الأساسية ارتفعت بنسبة 13٪ من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.

وانخفضت الشحنات بنسبة كبيرة بنسبة 20٪ في الصين وهونغ كونغ وتايوان، على الرغم من أن هذا السوق لا يمثل سوى ما يقرب من 10٪ من إجمالي مبيعات السيارات.