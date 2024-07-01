وزارة العدل الأمريكية تضغط على بوينغ للإقرار بالذنب في حوادث ماكس 737

ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل الأمريكية تواصل الضغط على شركة بوينغ للإقرار بالذنب في اتهامات بالاحتيال الجنائي المتعلقة بحادثي الطائرات من طراز 737 Max، اللذين أسفرا عن وفاة جميع الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 346 شخصا.

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ووفقا للمصادر، طالب المدعون العامون الأمريكيون شركة بوينغ بـ"الإقرار بالذنب" في التهم المتعلقة بحادثتي تحطم الطائرتين، وفقا لتقرير شبكة CNBC الأمريكية.

وعبر محامو عائلات الضحايا عن انتقادهم للاتفاق المحتمل، معتبرينه "صفقة ودية"، مشيرين إلى عدم اعتراف الشركة بالمسؤولية الكاملة عن الأحداث القاتلة التي وقعت.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في مايو أنها تدرس ما إذا كانت بوينغ قد خرقت تسوية عام 2021 التي تحميها من المسائل القانونية الفيدرالية.

ووافقت بوينغ على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار بتهمة التآمر المرتبط بحادثي تحطم طائرات 737 Max في عامي 2018 و2019، اللذين أسفرا عن وفاة جميع الركاب.

وكانت الوزارة قد أعادت النظر في الاتفاقية بعد حادث انفجار لوحة باب في طائرة جديدة من طراز 737 Max 9 خلال رحلة لشركة طيران ألاسكا في يناير، مما أثار أزمة جديدة تتعلق بالسلامة ومراقبة الجودة لأحد موردي الطائرات التجارية الكبيرة في العالم.

وأقرت بوينغ بأن اثنين من طياريها قاما بالتلاعب مع إدارة الطيران الفيدرالية عبر إخفاء إضافة نظام جديد للتحكم في الطيران إلى الطائرات قبل إطلاقها تجاريا، وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام تسبب لاحقا في الحوادث المأساوية.