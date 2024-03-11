متاعب بوينغ لا تنتهي.. إصابة 50 شخصاً على الأقل إثر هزّة مفاجئة على متن طائرة متجهة إلى نيوزيلندا

بقلم: يورونيوز

أصيب ما لا يقل عن 50 مسافراً كانوا على متن رحلة لخطوط "لاتام" (LATAM Airlines) التشيلية من مدينة سيدني متجهة إلى العاصمة النيوزيلندية أوكلاند بسبب اهتزازات عنيفة أصابت الطائرة.

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وقالت الشركة في بيان: "حدث فني أثناء الرحلة تسبب في حركة قوية" دون إيضاح نوعية الخلل الفني الذي أصاب الطائرة "بوينغ 787-9" ذات طراز "دريملاينر".

وأضاف البيان: "تأسف شركة LATAM للإزعاج والإصابة التي ربما سببها هذا الوضع لركابها، وتؤكد التزامها بالسلامة كأولوية في إطار معاييرها التشغيلية".

واستطاعت الطائرة إكمال رحلتها بنجاح حيث استقبل طاقم طبي وعشر سيارات إسعاف المسافرين فور وصولهم إلى أوكلاند.

وقال متحدث باسم خدمات الإسعاف إن حوالي 50 مصاباً من بين المسافرين تلقوا العلاج فور هبوط الطائرة من بينهم 13 نقلوا إلى المستشفى. ولا يزال مصاب واحد في حالة خطيرة.

وستستكمل الطائرة رحلتها من أوكلاند إلى العاصمة التشيلية سانتياغو كما كان مقرراً لها مسبقاً.

وتحدث بعض الركاب عقب وصولهم إلى أوكلاند عن الحادث حيث قال أحدهم إنه ظن أن الطائرة ستتحطم.

وقال الراكب بريان جوكات لوسائل إعلام محلية: "تحطمت بعض ألواح السقف بينما وقع البعض الآخر في الممرات بعد أن سقطت الطائر في الهواء بشكل مفاجئ لم أشهده من قبل".

وأضاف جوكات: "كانت هناك دماء تسيل من رؤوس العديد من الأشخاص وكان الناس يصرخون ويصرخون وكانت الفوضى قد عمت".