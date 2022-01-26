انتقادات من مغني الراب "غيمز" لغيره من المسلمين تعقّد طلبه للجنسية الفرنسية

ألمح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء، إلى صعوبة حصول مغني الراب "ميتر غيمز" المتحدر من الكونغو الديموقراطية وعاش في فرنسا طيلة حياته تقريبا، على الجنسية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الجنسية تُرفض "بصورة عامة للأشخاص الذين يعتنقون مبادئ الإسلام المتشدد".

وكان مغني الراب الكونغولي الذي أعلن عزمه تقديم طلب جديد للحصول على الجنسية الفرنسية بعد رفض طلبه الأول، قد أثار جدلا من خلال نشره مقطعا مصورا مطلع الشهر الجاري، انتقد فيه المسلمين الذي يعايدون الآخرين برأس السنة.

وردا على سؤال لإذاعة "فرانس إنتر" الثلاثاء، اعتبر جيرالد دارمانان أن "عدم المعايدة بالسنة الجديدة بحجة عدم ملاءمة ذلك مع ما يفعله أصدقاء أو رفاق أو إخوة هذه الشخصية أو تلك أياً كانت درجة قدسيتها، ليس دليلا جيدا على الاندماج في المجتمع الفرنسي"، لكنه أوضح أن "أجهزة وزارة الداخلية ستعيد بلا شك درس طلبه".

وقد تقدم مغني الراب باعتذار يوم الأحد، وقال لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "أنا نادم تماماً على هذا الفيديو لم أكن أريد أن أجرح الناس. الإيمان شأن خاص لكل شخص".

وأوضح المغني قائلا: "عدم كوني فرنسيا هو من أكثر الأمور التي أندم عليها، كل ذكرياتي في فرنسا عندما أسافر إلى قطر أو الولايات المتحدة أقدم نفسي كفنان فرنسي وليس كونغوليا".

وتابع غيمز قائلا: "تنقصني الوثيقة الرسمية، لكن ذلك يتوقّف علي فحسب، الرفض مرتبط على ما يبدو بمخالفة ارتكبتها عندما كنت قاصرا، لكنّ سجلّي نظيف". غير أن صحيفة "لو باريزيان" اليومية نشرت تحقيقا عن المغني برواية أخرى.

فهو قدم أول طلب للحصول على الجنسية الفرنسية في 2013 لكن "الإجراء تعثر". وقال "وزير داخلية سابق" في مقابلة مع الصحيفة، إن الرفض الذي تلقاه عام 2017 يعود إلى "عدم دفعه غرامات مخالفات مرورية، وعدم قدرته على جعل فرنسا مركز مصالحه المادية"، علما أنه يعيش خلال جزء كبير من السنة في مراكش (المغرب).

ووصل المغني وكاتب الأغاني، المولود باسم غاندي بلال دجونا في كينشاسا عام 1986، إلى فرنسا وهو في الثانية من العمر برفقة والديه اللذين هربا من جمهورية الكونغو الديموقراطية، التي كانت تعرف في ذلك الوقت بزائير في ظل حكم الرئيس موبوتو سيسي سيكو.