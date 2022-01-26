البحرية الأمريكية تسعى لانتشال طائرة إف-35 سقطت في بحر الصين الجنوبي

قالت البحرية الأمريكية أمس الثلاثاء إنها بدأت ترتيبات لانتشال طائرة مقاتلة من طراز إف-35 سي، كانت قد سقطت في بحر الصين الجنوبي بعد حادث أثناء الهبوط على حاملة طائرات هذا الأسبوع.

كانت البحرية الأمريكية قد ذكرت أن سبعة عسكريين أمريكيين أصيبوا، وتمكن الطيار من القفز من طائرته يوم الاثنين في حادث وقع، بينما كانت تهبط على حاملة الطائرات يو.اس.اس كارل فينسون.

وقال اللفتنانت نيكولاس لينغو المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي: "اصطدمت الطائرة بالمدرج أثناء الهبوط وسقطت بعد ذلك في الماء"، وأضاف قوله: "تعكف البحرية الأمريكية على إعداد الترتيبات لانتشال الطائرة إف-35 سي".

وردا على سؤال حول تقرير إعلامي بدون مصدر، لمح لينغو إلى مخاوف من إمكانية وقوع الطائرة في أيدي الصين، التي تدعي السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، وقال: "لا يمكننا التكهن بشأن نوايا جمهورية الصين الشعبية بخصوص هذا الأمر".

وهذا هو ثاني حادث سقوط لطائرة إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، في غضون شهرين تقريبا. وكانت طائرة إف-35 تابعة لحاملة الطائرات البريطانية كوين إليزابيث قد سقطت في البحر المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني، وتمكن الطيار من القفز وعاد سالما إلى السفينة. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم انتشال تلك الطائرة.