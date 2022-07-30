شاهد: في اعتذار جديد...ويل سميث يقول إنه "يشعر بالندم الشديد" إزاء صفعة الأوسكار

قال النجم السينمائي ويل سميث يوم الجمعة إنه يشعر "بالندم الشديد" لصفعه كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، مشيرا إلى أنه حاول التواصل مع الممثل الكوميدي للتحدث معه لكن طلبه قوبل بالرفض.

ونشر سميث مقطع فيديو على موقع يوتيوب تطرق فيه إلى موضوع اعتدائه على روك على خشبة المسرح في الحفل الذي أقيم في مارس/ آذار بعد أن ألقى الممثل الكوميدي مزحة حول هيئة زوجة سميث جادا بينكت سميث.

وقال سميث في الفيديو الذي ظهر فيه جالسا على مقعد أمام رف للكتب "لا يوجد جزء مني يعتقد أن هذه كانت الطريقة الصحيحة للتصرف في تلك اللحظة".

وأضاف "أشعر بالندم الشديد...أحاول أن أكون نادما دون أن أخجل من نفسي. أنا إنسان، وقد ارتكبت خطأ".

وتابع قائلا إنه حاول الاتصال بروك لكن "الرسالة التي عادت لي كان مفادها أنه ليس مستعدا للتحدث".

وتوجه سميث إلى روك بالحديث قائلا "كريس، أعتذر لك. كان تصرفي غير مقبول. وسأكون متاحا عندما تكون مستعدا للحديث".

وكان سميث قد استقال في أبريل/ نيسان من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وهي الجهة المسؤولة عن منح جوائز الأوسكار والتي منعته من حضور حفلات توزيع الجوائز لمدة 10 سنوات.

وأشار روك في دعابته بشأن جيدا بينكت سميث إلى فيلم "جي آي جين" الذي عرض عام 1997 وحلقت فيه الممثلة ديمي مور شعرها. ولم يكن من الواضح ما إذا كان روك على علم بأن جيدا بينكت سميث مصابة بحالة تسبب تساقط الشعر.