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أخبار ثقافية

جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي للفنانة لبلبة

الفنانة لبلبة تقف على خشبة المسرح خلال افتتاح الدورة الأربعين للفيلم الدولي في القاهرة بدار الأوبرا المصرية، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
الفنانة لبلبة تقف على خشبة المسرح خلال افتتاح الدورة الأربعين للفيلم الدولي في القاهرة بدار الأوبرا المصرية، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018   -   حقوق النشر  AP Photo/Nariman El-Mofty
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنانة المصرية لبلبة بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في دورته القادمة شهر نوفمبر تشرين الثاني "تقديرا لمسيرتها المهنية" التي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون والاستعراض.

وقال الممثل حسين فهمي رئيس المهرجان في بيان يوم الاثنين إن هذا "تكريم مستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة".

وأضاف أنه "رغم عطائها على مدار سنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها، وما زال لديها الكثير لتقدمه".

وتملك لبلبة التي ولدت عام 1945 رصيدا سينمائيا كبيرا بلغ نحو 100 فيلم منذ ظهورها الأول على الشاشة وهي طفلة عام 1951 بجانب عدد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية.

ومن أشهر أفلامها (الشيطانة التي أحبتني) و(ليلة ساخنة) و(ضد الحكومة) و(جنة الشياطين) و(النعامة والطاووس) و(معالي الوزير) إلى جانب سلسلة من الأفلام مع عادل إمام منها (البعض يذهب للمأذون مرتين) و(خلي بالك من جيرانك) و(عصابة حمادة وتوتو) و(عريس من جهة أمنية).

ونقل البيان عن لبلبة التي سبق تكريمها في العديد من المهرجانات المحلية والعربية قولها إن تكريم مهرجان القاهرة السينمائي لها "بمثابة الجوهرة التي تتوج مسيرتها الفنية".

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تقام الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر تشرين الثاني. وأعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق تكريم المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز وأيضا المخرج بيلا تار من المجر.