في خرق لنموذج أعمالها المعتاد.. نتفليكس توافق على عرض "باردو" في السينما قبل الإنترنت

وافقت نتفليكس، عملاق البث الأمريكي، على عرض أحدث فيلم للمخرج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، الحائز على جائزة الأوسكار، في دور سينما أمريكية ومكسيكية قبل بثه على الإنترنت، في خرق لنموذج أعمالها المعتاد.

وفيلم (باردو، فولس كرونيكل أوف هاندفول أوف تروثز) "باردو-السجل الكاذب لحفنة من الحقائق"، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي اليوم الخميس، عبارة عن ملحمة مدتها ثلاث ساعات تستعرض ذكريات ومخاوف صحفي مكسيكي يتأمل رحلته في الحياة.

وقال إيناريتو للصحفيين "أنا ممتن جدا لنتفليكس لأنها لم تعطني دعما وحرية كاملين فحسب، وإنما سمحت لي بعرض هذا الفيلم لمدة سبعة أسابيع في العديد من دور السينما بالمكسيك والولايات المتحدة".

وأضاف "هذا شيء غير مسبوق أقدره حقا"، معبرا عن شعوره بأن فيلمه الناطق باللغة الإسبانية سيستفيد من عرضه في السينما.

وقالت نتفليكس "باردو" سيُعرض في دور السينما بالمكسيك ابتداء من 27 أكتوبر تشرين الأول، وفي دور عرض أمريكية محددة اعتبارا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، قبل عرضه على موقعها في 16 ديسمبر كانون الأول.