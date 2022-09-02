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مقتل فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية أثناء محاولته طعن أحد عناصرها في الضفة الغربية المحتلة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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الضفة الغربية المحتلة
الضفة الغربية المحتلة   -   حقوق النشر  وكالات

قتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي أثناء محاولته طعن جندي بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.  وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنها " أبلغت رسمياً باستشهاد شاب عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب القوات الإسرائيلية فإن الفلسطيني المسلح بسكين، تقدم باتجاه موقع لعناصر القوات الإسرائيلية عند مستوطنة كريات أربع بالقرب من مدينة الخليل وطعن أحدهم"، مبينة أنه تم الرد بإطلاق النار عليه وشل حركته.

وقالت القوات الاسرائيلية إن إصابة أحد عناصرها في الجزء العلوي من الجسم وإنها "متوسطة"، وقد "نقل الى المستشفى لتلقي العلاج وهو في كامل وعيه".

ونشر موقع شبكة فلسطين للحوار على تويتر شريطا مصورا لصدامات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي ومدنيين فلسطينيين بعد إطلاق النار على الشاب الفلسطيني.

ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.