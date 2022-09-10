الأمير هاري وميغان يرافقان وليام وكيت في جولة عند وندسور

رافق الأمير هاري وزوجته ميغان الأمير وليام وزوجته كيت، في جولة بين الحشود قرب قلعة وندسور يوم السبت بعد وفاة الملكة إليزابيث، في مشهد أثار الأمل في التقارب بين الأخوين.

وتوترت العلاقات بين نجلي ملك بريطانيا الجديد تشارلز، بعد تخلي هاري وميغان عن ألقابهما الملكية وانتقالهما للإقامة في الولايات المتحدة. وكان هاري وميغان في زيارة قصيرة إلى بريطانيا، عندما توفيت الملكة الأطول بقاء على العرش يوم الخميس.

ومثل كبار أفراد العائلة المالكة، سارع هاري ليكون بجانب الملكة عندما تدهورت صحتها، في قلعة بالمورال في اسكتلندا. وقال المتحدث باسم وليام، الذي أصبح ولي العهد، إنه دعا هاري وميغان لمرافقته مع كيت في الجولة سيرا على الأقدام أمام قلعة وندسور. ووصف مصدر ملكي هذه الجولة بأنها استعراض مهم للوحدة، في وقت بالغ الصعوبة تمر به العائلة، وقد وخرجوا من السيارة نفسها، وكلهم يرتدون ملابس سوداء.

لم يتفاعل الأخوان وزوجتاهما معا كثيرا خلال 40 دقيقة من المشي، بالقرب من واحد من المنازل الإنجليزية التي كانت مفضلة للملكة، حيث توقفوا لقراءة الرسائل المتروكة وسط الزهور والمصافحة، وتبادل أطراف الحديث مع بعض من آلاف الناس الذين احتشدوا في المكان.

وخلال الجولة احتضنت امرأة من بين الحشود ميغان، بينما امتدت أيادي البعض لمصافحتها والتحدث إلى أفراد العائلة المالكة الأربعة مع حلول المساء. وأمضى وليام بعض الوقت في الانحناء لتبادل الحديث مع أطفال، بينما قبلت كيت وهاري الزهور ورسائل التشجيع من الحشد. وسُمع وليام وهو يخبر أحدهم أن اليومين اللذين أعقبا وفاة الملكة كانا "سرياليين للغاية"، وقال وليام "كنا جميعا نظن أنها لا تُقهر".