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سينما

بشرى سارة لعشاق الساحر الصغير.. منصة أمريكية تنتج مسلسلا جديدا من "هاري بوتر"

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عشاق لروايات هاري بوتر يقبلون على شراء الإصدار الجديد في العاصمة الماليزية كوالالومبور ـ أرشيف
عشاق لروايات هاري بوتر يقبلون على شراء الإصدار الجديد في العاصمة الماليزية كوالالومبور ـ أرشيف   -  Copyright  Anonymous/AP2007
بقلم:  يورونيوز

حددت مجموعة "وارنر برذرز ديسكوفري" 23 أيار/مايو موعداً لتطلق في الولايات المتحدة منصتها الجديدة "ماكس" التي تجمع بين "إتش بي أو ماكس" و"ديسكفيري بلَس"، وأعلنت عن إنتاجها أول مسلسل تلفزيوني مُقتبس من سلسلة هاري بوتر، مشيرةً إلى أنّ مؤلفة هذه القصص جاي كاي رولينغ ستكون منتجة العمل التنفيذية.

وأشارت "ماكس"، في بيان، إلى أنّ "قصص كل كتب هاري بوتر (سبعة مجلدات) التي ألّفتها جاي كاي رولينغ ستتحوّل إلى مسلسل يمتد على عقد".

وقالت الروائية البريطانية في بيان إنّ "التزام ’ماكس’ بالحفاظ على كامل كتبي أمر مهم لي، وأنا أتطلع للمشاركة في العمل الجديد الذي سيتناول القصص بعمق وتفاصيل، وحده المسلسل التلفزيوني يستطيع توفيرها".

ووعدت "ماكس" أيضاً بجزء جديد من "غايم أوف ثرونز" تدور أحداثه قبل مئة عام من أحداث المسلسل الأصلي، بعد جزء أخير حمل عنوان "هاوس أوف ذي دراغن" صدر في صيف العام 2022.

AP Photo
المنصة الجديدة ستنتج أيضا جزءا جديدا من المسلسل المعروف "لعبة العروش Game Of Thrones"AP Photo

وستكون المنصة الجديدة التي تعرض أعمالاً لـ"أتش بي أو" حققت نجاحات على غرار "ذي سوبرانوس" و"ساكسيشن"، مُتاحة بثلاث اشتراكات شهرية بدءاً من 9,99 دولارات وصولاً إلى 19,99 دولاراً .

وتطلع المنصة التي ستعرض محتوى من "إتش جي تي في" و"فود نتوورك" و"ديسكفري تشانل"، لمنافسة نتفليكس وديزني بلَس، بعد عامين على الدمج بين "وارنر ميديا" و"ديسكوفري".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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