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أخبار ثقافية

شاهد: ولكلاب الدنمارك نصيبٌ في سمفونيات موزارت والفائز منهم يحظى بمشاركة في مهرجان موسيقي

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الدنمارك
الدنمارك   -  Copyright  يوروفيجن
بقلم:  يورونيوز

ينتظر أن يؤدي الأوركستر السمفوني الدنماركي للترفيه "سمفونية الصيد" لموزارت، خلال مهرجان "هايدن" السنوي في شهر أيلول سبتمبر المقبل، وستلعب الكلاب خلال المهرجان دورا بارزا ومهما تكون فيه هي البطلة. 

يتم حاليا اختيار كلبين للمشاركة في العروض التي ستجرى نهاية العام الحالي. وبالنسبة للاختبار، تدخل الكلاب الغرفة حيث يستقبلها مدرب كلاب الشرطة ويوكل لها بعض المهام، حتى تشعر بالراحة وسط الحضور.

 ثم تعزف مقطوعة موسيقية لمجموعة رباعية تنخرط في الأداء، وبعدها تنظر هيئة التحكيم في كيفية تفاعل الكلاب مع كل ما حدث، وعلى هذا الأساس يتم انتقاء كلبين مناسبين للحفلات الموسيقية.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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