شاهد: آثار جديدة كشف عنها الفيضان المروع بالقرب من درنة

بقلم: يورونيوز

السيول الجارفة التي دمرت أحياء بأكملها في درنة وأودت بحياة آلاف الأشخاص، كشفت في الوقت ذاته عن آثار جديدة في موقع قورينا الإغريقي المدرج على قائمة اليونيسكو للإرث الثقافي العالمي.

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بعد الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة في شرق ليبيا، ظهرت للعيان آثار جديدة في موقع أثري إغريقي قديم بالقرب من المدينة المنكوبة. هذه الآثار ظهرت بشكل غير متوقع بعد انحسار مياه الفيضانات. ويقول أحمد عيسى من قسم الآثار بجامعة عمر المختار، إنه يجب تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لتصنيف المعالم الأثرية الجديدة، ووضع خطة لترميم المنطقة.

وقال أنيس حامد، من إدارة مراقبة آثار الشحات، إن السيول أحدثت تشققات في جدران المباني الأثرية، وإن الإدارة تواصلت مع الجهات الرسمية المحلية ومنظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة طلبا للمساعدة.

تأسست مدينة قورينا الأثرية عام 631 قبل الميلاد على يد الإغريق، وشهدت ذروة ازدهارها في القرن الرابع قبل الميلاد مع تطور النشاط الزراعي والتجاري.

وتتميز المدينة بحماماتها اليونانية، ومعبد زيوس الذي تأسس في القرن الخامس قبل الميلاد، ومعبد أبولو، وغيرها من المعابد. وقد أدرجتها اليونيسكو على قائمة التراث الحضاري العالمي عام 1982.

وقد تسببت الفيضانات المروعة التي اجتاحت درنة في العاشر من أيلول / سبتمبر في مقتل الآلاف، وجرف المباني السكنية والطرق والجسور إلى البحر، مما أدى إلى مقتل 11 ألف شخص، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين، وفقًا للهلال الأحمر الليبي والأمم المتحدة.