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الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 30 مسيّرة روسية شنت هجوما ليليا واسعا

جنديان أوكرانيان بالقرب من كليششيفكا، منطقة دونيتسك، أرشيف
جنديان أوكرانيان بالقرب من كليششيفكا، منطقة دونيتسك، أرشيف Copyright Alex Babenko/Copyright 2020 The AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الأوكراني الخميس أن دفاعاته الجوية دمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة ليلا خلال هجوم روسي على منطقتي أوديسا وميكولاييف جنوب البلاد.

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وأوضحت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية ناتاليا غومينوك، أنه تم اعتراض طائرات بدون طيار فوق مناطق ساحلية على البحر الأسود وكذلك في مناطق داخلية.

وأضافت على منصة تلغرام أن روسيا "لا تتوقف عن الضغط والبحث عن تكتيكات جديدة: أي استخدام هجمات كبيرة".

وتابعت "الليلة، أُطلقت مجموعات من الطائرات المسيّرة.. عملت الدفاعات الجوية على طول الناحية الجنوبية بأكملها تقريبا -- في منطقتي أوديسا وميكولاييف. وأيضا إلى الشمال - استهدفت هجمات العدو وسط أوكرانيا".

وأكدت أنه "يتم الآن توضيح تداعيات الهجوم، لأنه كان هجوما كبيرا بالفعل .. ومع ذلك، كان عمل الدفاعات الجوية فعالا جدا. وتم تدمير أكثر من 30 طائرة بدون طيار".

منذ يوليو/تموز، عندما انسحبت موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يتيح شحن الحبوب بشكل آمن عبر البحر الأسود، كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا في منطقتي أوديسا وميكولاييف جنوب البلاد.

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