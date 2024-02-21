شاهد: على أنغام الناي وأضواء القناديل.. انطلاق الكرنفال التقليدي في بازل السويسرية

بقلم: يورونيوز

تشمل موضوعات هذا العام لأحد أقدم التقاليد السويسرية، والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، الذكاء الاصطناعي وفيلم باربي.

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في الساعة الرابعة من صباح الاثنين، على أنغام الناي وأضواء القناديل الملونة، انطلق أكبر كرنفال في بازل، ثالث أكبر مدينة سويسرية.

وتابع العديد من المتفرجين العرض المدهش عبر شوارع المركز التاريخي للمدينة، وعبروا نهر الراين واستمروا حتى الليل.

وتشمل موضوعات كرنفال "فاسناخت" هذا العام، الذكاء الاصطناعي وأحدث أفلام باربي والعديد من القضايا السياسية الحالية.

ويعود تاريخ تقليد الكرنفال في بازل إلى عام 1376، واعترفت به اليونسكو كجزء من التراث الثقافي السويسري.