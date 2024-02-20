شاهد: في لبنان ... عناصر الإطفاء تواجه حريقا اندلع إثر قصف إسرائيلي على جنوب البلاد

بقلم: يورونيوز

استهدفت غارتان إسرائيليتان أمس الإثنين بلدة الغازية بالقرب من مدينة صيدا في بجنوب لبنان مما أسفر عن إصابة 14 عاملا كانوا في محيط الموقع المستهدف.

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ويظهر الفيديو عناصر الإطفاء وهي تحاول إخماد الحريق الذي سببه القصف الإسرائيلي والذي دمر المستودع بالكامل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم استهدف "مستودع أسلحة تابع لحزب الله".

ونفى صاحب المستودع، محمد خليفة، المزاعم الإسرائيلية بوجود أسلحة.وأوضح خليفة لوكالة أسوشييتد برس: "هذه شركة مسجلة منذ 11 عاما تصلح مولدات الكهرباء، مفتوحة من الصباح حتى الليل، وتستقبل العملاء طوال اليوم. لا يوجد شيء مخفي هنا. والادعاء بأن هذا مستودع أسلحة هو كذب".

وقال محمد صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب لبنان للصحافيين خلال "هذه منطقة صناعية فيها شركات صناعية، لا علاقة لها البتة بالجيش أو الأسلحة أو أي شيء آخر".