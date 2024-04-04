رأى أحفاده وأحفاد أحفاده... وفاة أكبر معمّر بالعالم عن 114 عامًا في فنزويلا

توفي خوان فيسينتي بيريز مورا، أكبر معمر في العالم، عن عمر يناهز 114 عاما، قبل شهرين فقط من عيد ميلاده الـ115.

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وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الخبر قائلة: "بعد أن عايش الحربين العالميتين، ورؤية اختراع التلفزيون، وشهد هبوط رجل على القمر، نجا خوان فيسنتي أيضًا من فيروس كورونا في عام 2020".

ودخل الفنزويلي موسوعة غينيس عام 2022 عندما كان يبلغ 112 عامًا و253 يومًا، بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا قبل أسابيع.

وقال كريغ غلينداي، رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "لقد كان شرفًا أن نقدر ونحتفل بالحياة الطويلة المذهلة لأول مُعَمَّر في فنزويلا تم توثيقه. لم يكن السيد بيريز مورا فقط أكبر مواطن في بلاده وأول جنوبي في تاريخه".

لم يكن السيد بيريز مورا أكبر مواطن في بلاده وأول مواطن أمريكي جنوبي تعترف به المنظمة كأكبر رجل على قيد الحياة فحسب، بل إنه الآن رابع أكبر رجل في التاريخ تم التصديق على عمره رسميًا".

خوان فيسينتي بيريز مورا Guinness World Records

وأضاف غلينداي: "كم هو رائع أن نعتقد أننا قد قلنا للتو وداعًا لرجل ولد قبل أن يطير لويس بليريو عبر القناة الإنجليزية!"

ولد بيريز مورا في 27 مايو 1909 في فنزويلا للأبوين إيوكيتيو بيريز وإديلميرا مورا وكان يعيش حتى وفاته في ولاية تاتشيرا.

كان لديه 11 طفلاً – ستة أبناء وخمس بنات – من زوجته إديوفينا ديل روزاريو غارسيا. تزوجا لمدة 60 عامًا حتى وفاتها في عام 1997. وكان لديه أيضًا 42 حفيدًا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أحفاد الأحفاد.

كتب حاكم تاتشيرا فريدي برنال في منصة إكس: "بحزن وألم عميقين، نقول وداعًا لهذا النموذج الأصلي لرجل تاتشيري، المتواضع، المجتهد، المسالم، المتحمس للعائلة والتقاليد".

كما أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببيريز على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب: "لقد انتقل خوان فيسنتي بيريز مورا إلى الأبد عن عمر يناهز 114 عامًا. أرسل عناقي وتعازي لعائلته ولجميع سكان إل كوبري بولاية تاتشيرا. ليتقبله الله في مجده المقدس."

عندما حصل على لقب غينيس للأرقام القياسية في عام 2022، أرجع بيريز مورا طول عمره إلى "العمل الجاد، والراحة في العطلات، والذهاب إلى الفراش مبكرًا، وكأس من مشروب الأغواردينتي كل يوم، ومحبة الله، ووضع الله دائمًا في قلبه."

ومن المتوقع أن يكون الآن ثاني أكبر رجل على قيد الحياة هو جيسابورو سونوبي من اليابان البالغ من العمر 112 عامًا، في انتظار تأكيد عائلته. إذ يجب تأكيد تاريخ ميلاد سونوبي قبل منح اللقب، وفقًا لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة.