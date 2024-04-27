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ملكة جمال الذكاء الاصطناعي.. تعرّف على أول مسابقة عالمية لفتيات أنتجها الكمبيوتر

نماذج عن فتيات أنتجتها تقنيات الذكاء الاصطناعي
نماذج عن فتيات أنتجتها تقنيات الذكاء الاصطناعي Copyright Fanvue
Copyright Fanvue
بقلم:  يورونيوز
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أطلقت منظمة WAICAs المعنية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أول مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي في العالم، والتي ستعتمد على مجموعة من الفتيات المولدة اصطناعيا، وقدّرت الجائزة التي ستُمنح للفائز بـ20 ألف يورو.

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وسيعتمد قرار لجنة التحكيم في اختيار الفائز على مجموعة عوامل:

  • مظهر الفتاة: وسيعتمد ذلك على جمال الفتاة المولدة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على الإجابة على سلسلة من الأسئلة.
  • استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: مهارة أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة، بما في ذلك استخدام التفاصيل المرئية حول اليدين والعينين.
  • التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي: ستحكم اللجنة على قدرة هذه الآلات الاصطناعية على التفاعل مع المتابعين على منصات كإنستغرام.

وسيتعين على الفتيات التي سيتم توليدها بالذكاء الاصطناعي تقديم الإجابة على سلسلة من الأسئلة بما في ذلك "ما هو حلمك الوحيد لجعل العالم مكانًا أفضل؟".

ستتكون لجنة التحكيم من بشريين إضافة لفتاتين أنشأتهما تقنيات الذكاء الاصطناعي
ستتكون لجنة التحكيم من بشريين إضافة لفتاتين أنشأتهما تقنيات الذكاء الاصطناعيFanvue

وسيتم تقليص المتسابقات في مسابقة Fanvue Miss AI إلى المراكز العشرة الأولى قبل الإعلان عن الثلاثة النهائيات في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت الشهر المقبل.

وقال المؤسس المشارك في الجائزة، ويل موناناج، إنه يأمل أن تصبح "جوائز الأوسكار تشمل المبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي".

وتعد مؤرخة مسابقة ملكة جمال بريطانيا سالي آن فوسيت جزءًا من لجنة التحكيم، حيث تضم اللجنة نماذج الذكاء الاصطناعي إميلي بيليجريني (التي أصبحت "مشهورة" العام الماضي بعد أن كتب لها لاعبو كرة القدم وغيرهم من المشاهير على ما يبدو معتقدين أنها كانت حقيقية) وأيتانا لوبيز، عارضة الأزياء الإسبانية الاصطناعية ذات الشعر الوردي.

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