غزة وحرية الصحافة والذكاء الاصطناعي مواضيع سيطرت على جدول اعمال البرلمان الأوروبي

بقلم: يورونيوز

حرية الصحافة والذكاء الاصطناعي والوضع في قطاع غزة هي بعض المواضيع الرئيسية التي سيطرت على جدول أعمال البرلمان الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع.

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وفي جلسة عامة واحدة هذا الأسبوع، أقر البرلمان الأوروبي تشريعات في مجالين مرتبطين بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق الأساسية، حيث اعتمد قانون حرية الصحافة وقانون الذكاء الاصطناعي.

وفي حالة الذكاء الاصطناعي، تعتقد المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يشكل مثالاً لبقية العالم.

وقال تييري بريتون وهو المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: "ستكون شركاتنا الأوروبية الناشئة أفضل سفراء لنهجنا تجاه الذكاء الاصطناعي. ذكاء اصطناعي موثوق وسهل الوصول إليه، واحترام قواعد الثقة لجميع مواطنينا وشركاتنا، ولكن أيضًا حتى يتمكن العالم من رؤية ما نقوم به".

ولكن على الرغم من هذا الهيجان التشريعي، وجه البرلمان الأوروبي ضربة للمفوضية، وقرر رفع دعوى قضائية ضد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بالقرار الذي اتخذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإلغاء تجميد أموال مخصصة المجر.

وفي موضوع الحرب الإسرائيلية في غزة، أدان الاتحاد الأوروبي عدم دخول المساعدات إلى القطاع وطالب بفتح الطرق البرية، على الرغم من افتتاح ممر المساعدات الإنسانية البحري بين قبرص وغزة، بدعم من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتعد الجزيرة الصغيرة، العضو في الاتحاد الأوروبي، نقطة انطلاق المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية.

أجرى برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه يورونيوز مقابلة مع جوست هلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية.

حيث أوضح أن المساعدات التي تأتي عن طريق البحر لا تعتبر بديلا، قال: "بالطبع التأثير منخفض للغاية، لأننا نتحدث عن كميات صغيرة جدًا مقارنة بما يمكن أن تجلبه الشاحنات عبر مداخل الطرق المختلفة إلى غزة. وهذه إحدى المشكلتين".

وأضاف: "الأمر الآخر هو أن المساعدات يمكن أن تصل إلى الساحل، لكن لا توجد شبكة توزيع، خاصة في شمال غزة. التوزيع فوضوي وغير منظم ولا يصل إلى الناس كما ينبغي".