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استدعاء الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو لاستجوابه بخصوص تهمتي "اغتصاب" و "اعتداء جنسي"

الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو-5 يناير، 2013.
الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو-5 يناير، 2013. Copyright Alexander Zemlianichenko/AP
Copyright Alexander Zemlianichenko/AP
بقلم:  يورونيوز
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ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة استدعت الممثل جيرار ديبارديو، لاستجوابه باتهامات تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وجهتها سيدتان، يُزعم أنها حدثت أثناء التصوير في عامي 2014 و 2021.

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وأفادت قناة "بي إف إم تي في" وصحيفة "لو باريزيان" اليومية، أنه تم استدعاء الممثل البالغ من العمر 75 عاماً لاستجوابه في باريس، الاثنين.

ولم ترد شرطة باريس ومكتب المدعي العام في باريس ومحامو ديبارديو ومحامي أحدى الضحايا المزعومتين على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها وكالة أسوشيتد برس للحصول على تعليق.

وكان ديبارديو قد نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال في رسالة مفتوحة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "لم أعتدِ مطلقاً على أي امرأة".

المصادر الإضافية • أ ب

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