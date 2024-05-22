المنطقة الثقافية في السعديات: أحد أكبر المراكز الثقافية المقرر الانتهاء منه في عام 2025

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من المقرر الانتهاء من المنطقة الثقافية في السعديات في أبوظبي بحلول عام 2025. ونورد إليك في هذا المقال مقابلتنا مع معالي السيد محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي (DCT)، التي تسلط الضوء على مدى أهمية هذه المنطقة الجديدة في تعليم وتسليح الجيل القادم "بقوة الثقافة".

تعدّ منطقة السعديات الثقافية في أبوظبي، التي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2025، مركزًا عالميًا للتنوع والثراء الثقافي. وتمثل المنطقة مزيجًا من التقاليد المتوارثة والابتكار الإبداعي، وتعتبر بمثابة منارة للتمكين، حيث تسلط المتاحف، والمجموعات الفنية، والقصص المسرودة الضوء على تراث المنطقة، وتعزز الحوار الثقافي العالمي.

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وفي قلب هذا الموقع الثقافي، يقع متحف اللوفر أبوظبي الشهير، وهو أعجوبة معمارية ومتحف فني استقطب 5 ملايين زائر منذ افتتاحه في عام 2017. وإلى جانب متحف اللوفر، توجد العديد من المؤسسات الثقافية الأخرى مثل بيركلي أبوظبي ومنارة السعديات، التي تعمل على تعزيز التعبير الفني وتعدّ بمثابة مركزًا محوريًا للتبادل الإبداعي.

مع تقدم أعمال البناء في جزيرة السعديات، تشمل الافتتاحات المتوقعة في المنطقة متحف زايد الوطني، الذي سيحتفي بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الغني، بالإضافة إلى متحف جوجنهايم أبوظبي، وهو موقع من المقرر أن يتحول إلى مركز عالمي للفنون والثقافة المعاصرة. وإلى جانب هذه المؤسسات الجديدة، سيُفتتح أيضًا متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، و"تيم لاب فينومينا أبوظبي" الذي يقدم تجارب تغمر الحواس، وتَعِدُ جميعها بترسيخ مكانة الجزيرة كوجهة ثقافية رائدة في المنطقة.

تمتد جذور المنطقة الثقافية في السعديات إلى إرث الشيخ زايد الراحل، الذي أرست رؤيته الأساس للتطور الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسد هذه المنطقة التنوير الثقافي تحت إشراف القادة الحاليين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب وصف معالي السيد محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لها، تمثل المنطقة "الأمل الثقافي" باعتبارها "موقعًا يستطيع الناس فيه التعلم من الماضي، وفهم الحاضر، والتركيز على المستقبل".

ويستطرد: "هذه المؤسسات ليست مجرد متاحف، فلا تعمل هذه المراكز باعتبارها مراكز مجتمعية فحسب، بل وحصون تعليمية أيضًا، وتهدف إلى أن تُخلّف ورائها إرثًا من أماكن التجمع النابضة بالحياة التي تنير الطريق، وتعلّم، وتعزز أجواء التفاهم والقبول".

تضطلع التكنولوجيا بدور رائد في المنطقة الثقافية في السعديات في مختلف المؤسسات. وأضاف معاليه قائلاً: "لقد شكّلت أحد الجوانب الحاسمة التي نفكر فيها بشكل مستمر، فكيف نتأكد من قدرتنا على سرد تاريخ أحد الأشياء، أو من قدرتنا على سرد قصة إحدى اللوحات الفنية؟ وكيف يمكننا الابتكار متجاوزين قيود الأساليب التقليدية للسماح بتحقيق تجربة تنسيق مخصصة؟؟ وهذا شيء نعمل عليه من خلال خلق تجارب تغمر الحواس".

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ويُنسِب الفضل إلى المجتمع الثقافي العالمي في "الاستثمار في أهمية الثقافة"، ويصرح أن هذا الاستثمار بمثابة "إنجازًا للبشرية"، ويضيف: "لا ننظر إلى أنفسنا ككيان مستقل، بل على العكس من ذلك، نرى أنفسنا جزءًا من قصة أعظم".