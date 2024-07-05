أصوات مُلهمة: المنطقة الثقافية في السعديات، أبوظبي تدعم الإبداع العالمي

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تعزز الحملة الأخيرة للمنطقة الثقافية في السعديات تبادل الحوار، وتُشعل الفكر النقدي، وتلهم الإبداع

بينما يمضي بقية العالم وقته في الاستجمام في فصل الصيف، يبدأ المبتكرون المبدعون في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، حوارًا عالميًا للاحتفاء بالتطوير المستمر في المنطقة الثقافية في السعديات، التي تشكّل مساحة رائدة تحتفي بالفنون والثقافة والتراث العالمي ومن المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025.

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وتشتمل الحملة الأخيرة على أصوات مُلهمة: وجهات نظر حول قوة الثقافة، التي تجمع بين الفنانين العالميين، والمبدعين، ودُعاة الثقافة من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل وجهات نظرهم الفريدة حول الإبداع البشري وأثره في الثقافات العالمية.

ومع اقتراب موعد اكتمال المنطقة الثقافية في السعديات، تمثل هذه الأصوات الملهمة طموح المنطقة لأن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار، والإبداع، والبحث، والمعرفة، وتصبح منارة للإلهام الإبداعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، والعالم بأسره.

حركة ثقافية عالمية

تسهم في الحملة مجموعة مثيرة للإعجاب من الشخصيات العالمية، بما في ذلك اللورد نورمان فوستر، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية والمهندس المصمم لمتحف زايد الوطني؛ ومارييت ويسترمان، المدير والرئيس التنفيذي لمتحف ومؤسسة سولومون ر. جاجنهايم؛ ومجموعة من الفنانين الإماراتيين المشهورين، مثل: محمد إبراهيم، ونجاة مكي، وعفراء الظاهري؛ والممثل والموسيقي ورجل الأعمال الحائز على العديد من الجوائز إدريس إلبا، وعازف البيانو الأسطوري لانج لانج، وستيف هارفي، وماريا شارابوفا، وجايل هيدنج، وحسين الجسمي، وهارفي ماسون جونيور، وساندهيني بودار، وليو ييفي، وماجديلينا مورينو، وغيرهم الكثير. وسيناقشون معًا الأهمية التي تشكّلها المساحات الثقافية في إثارة الإلهام والتعاون عبر الأجيال وعبر الحدود.

تصرح ألكسندرا مونرو، إحدى القيمين المؤسسين لمتحف جوجنهايم أبوظبي في مقطع الفيديو الخاص بالحملة "إن [المنطقة الثقافية] ليست مجرد مركز صغير، وإنما منطقة محورية وملتقى حقيقي يستطيع فيه الأشخاص من جميع أنحاء العالم، ومن مختلف الأعمار والأجيال، الحضور، والتفكير، وتجربة طرق جديدة للتعايش في عالمنا".

وتستطرد قائلة "إن العمل مع الفنانين والمفكرين والعلماء والمبتكرين والمهندسين المعماريين لمساعدتهم على تحقيق رؤيتهم هو أكثر ما يحفزني في عالم الفن والثقافة، وذلك لذكائهم الفائق المتجسد في رؤيتهم الثورية، واهتمامهم بالثقافة المعاصرة، وابتكارهم لأساليب جديدة للتعامل مع الواقع السياسي، والاجتماعي، والبيئي، والنفسي، في عصرنا".

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"الفن والثقافة يشكلان جسرًا عظيمًا بين الزمان والمكان" لانج لانج عازف بيانو صيني

يصرح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مقابلة حصرية مع قناة Euronews: "نؤمن بأن الثقافة تشكّل لبنة بناء أي مجتمع متقدم يفكّر في المستقبل". "وكل خطوة نتخذها اليوم نقوم بها للغد؛ أي نبني إرثًا يخلق مستقبلًا أكثر إشراقًا لشبابنا وللأجيال القادمة". وستنقل المنطقة الثقافية رسالة مفادها التنوع الثقافي الذي سيصبح أكثر قوة بمرور الوقت، وهو ما سيخلق روابط عالمية، ويلهم التبادل الثقافي، ويعزز طرق تفكير جديدة لدعم المنطقة، والجنوب العالمي، والعالم بأسره.

"عندما أفكر في هذه المؤسسات، أفكر في الطريقة التي ستلهم بها أطفالي وملايين الأطفال الآخرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وكيف ستقدم لهم معلومات عن ثقافتهم، وهويتهم، وكذلك عن الثقافات الأخرى التي لا يعرفون عنها الكثير، وكيف ستمنحهم فهمًا أقوى بكثير لثقافتنا الجماعية".

يستطرد المبارك "لا بد أن تحقق هذه الرؤية بشكل صحيح، حيث يشكّل الترابط الذي تستطيع أن تنشئه أهمية بالغة لقدرته على الجمع بيننا جميعًا". "تهدف هذه المؤسسات [...] إلى الاحتفاء بالإنسانية، وقوة الفن، وقوة الثقافة، والتأكد من أنها ماثلة في أذهاننا جميعًا. وتعد المنطقة الثقافية في السعديات مكانًا يستطيع الجميع فيه أن يتعلموا من الماضي، ويفهموا حاضرنا، ويركزوا على مستقبلنا".

مَعِين إلهام ثقافي طال انتظاره

بمجرد اكتمالها في عام 2025، ستشكّل المنطقة الثقافية في السعديات أحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية، حيث تتناغم الفنون، والعلوم، والطبيعة، والتكنولوجيا معًا.

ستقدّم مجموعة المتاحف والمعارض والمساحات العالمية في المنطقة فرصة لا تُضاهى لاستكشاف الفنون والتبادل الثقافي بالإضافة إلى فرصة التعرف على التاريخ، والتراث، والإبداع المحلي والعالمي.

لعشاق الفن، فإن النجاح الراسخ الذي حققه متحف اللوفر أبوظبي سينافسه قريبًا متحف جوجنهايم أبوظبي، بتصميمه الخارجي الذي وضعه فرانك جيري والذي سيضم مجموعة عالمية من الفن الحديث والمعاصر، مع التركيز في الغالب على الأعمال الفنية لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا.

على الجانب الآخر، سيعمل متحف زايد الوطني على بث الحياة في القصص المسرودة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتاريخها وثقافتها الغنية، والاحتفاء بإرث الأب المؤسس للدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وفي الوقت نفسه، ستثير العينات النادرة والمعروضات التفاعلية في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي فضول كل من يراها حول العالم الطبيعي، حيث تروي رحلة الكون التي امتدت لـ 14 مليار عام وقصة الحياة على كوكب الأرض.

تعمل مراكز الأداء مثل بيركلي أبوظبي على تعزيز التعبير الفني من خلال الموسيقى المعاصرة، والرقص، والأداء المسرحي، إلى جانب البرامج التعليمية. وفي الوقت نفسه، فإن منارة السعديات متعددة الأغراض بمثابة مساحة مجتمعية نابضة بالحياة، حيث تستضيف المعارض الكبرى، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل، والفعاليات الإبداعية.

"أكثر ما يذهلني في المنطقة الثقافية في السعديات هو الطموح الكبير فيها والكرم الذي تتمتع به الإمارة وكل الأشخاص العاملين فيها على تحقيق هذه الرؤية" ألكسندرا مونرو كبيرة القيمين الفنيين في متحف جوجنهايم أبوظبي

استمرارًا لتجاوز حدود عروضها الفنية، تعاون القائمون على المنطقة الثقافية في السعديات مع فريق "تيم لاب" الفني ومقره طوكيو لإنشاء مساحة مخصصة لهذا الغرض تضم مجموعة من الأعمال الفنية واسعة النطاق وتركز على إثارة العديد من الحواس. سيستضيف هذا الموقع المستقبلي، المعروف باسم تيم لاب فينومينا أبوظبي، أحدث المعارض التجريبية التي تتطور استجابةً للبيئة، وهو ما يضمن لضيوفنا تجربة فريدة في كل مرة يزورونه فيها.

الفنون والثقافة باعتبارها جسرًا عالميًا

بينما تبدأ حملة "أصوات ملهمة" حوارًا عالميًا، تؤتي الطموحات الأوسع للمنطقة الثقافية في السعديات ثمارها. وتتجسد الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الثقافية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الأجيال القادمة بجلاء في المنطقة الثقافية.

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باعتبارها موطنًا لأكثر من 200 جنسية، تحتفي أبوظبي بالدور الذي يمكن بل ويجب أن تضطلع به الثقافة في بناء غد أفضل من خلال فتح أبواب القلوب والأذهان ووجهات النظر.

تدّل الاكتشافات الأثرية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن هذه المنطقة كانت بمثابة جسر محوري وتاريخي بين حضارات المحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط، ​​وبلاد الشام منذ آلاف السنين. ومن الناحية التاريخية، كانت بقعة تعلم فيها الناس أن يفهموا بعضهم البعض، وأن يتعاونوا ويقوموا بالتبادل.

باعتبارها منصة عالمية تنبع من تراث ثقافي غني، تدعم المنطقة الوصول العادل إلى الثقافة، وهي ما يعد استمرارًا لدور أبوظبي طويل الأمد كمركز لالتقاء الحضارات. ويجمع مركز الابتكار والحوار الثقافي هذا بين التراث الغني لماضي أبوظبي والوعود اللامتناهية لمستقبلها، ويواصل إرث التنوير والتقدم الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.