فوربس: "الزعيم" بروس سبرينغستين دخل رسميّا عالم أصحاب المليارات

مسيرة مهنية حافلة امتدت لستة عقود. أنتج خلالها 21 ألبوما غنائيا. وباع 140 مليون نسخة في العالم. وفاز بـ20 جائزة غرامي. وها هو الآن ينضم إلى صفوف أصحاب الجيوب المتخمة.

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ووفقًا لآخر تقديرات مجلة فوربس، تبلغ ثروة سبرينغستين حوالي 1 مليار يورو، وينضم بذلك إلى بول مكارتني وتايلور سويفت كأحد أحدث المليارديرات في عالم الموسيقى.

في عام 2021، باع Springsteen كتالوج الموسيقى الخاص به، لشركة سوني مقابل ما يقدر بـ 500 مليون يورو.

ويواصل أسطورة الروك الأمريكي تحقيق دخل من خلال المشاريع والجولات الجديدة.

شرع بروس هذا العام، في جولة أوروبية مدتها ثلاثة أشهر. وأعاد إصدار طبعة خاصة من ألبومه الذي يحمل عنوان "Born In The U.S.A" الصادر عام 1984.

وأعلن عن إنتاج فيلم وثائقي جديد تحت عنوان " يوميات الطريق: بروس سبرينغستين وفرقة اي ستريت". وسيُبث على قناة Disney+ المشفرّة في أكتوبر القادم. ويصوّر هذا الوثائقي مسيرة سبرينغستين المستمرة وحفلاته الموسيقية التي تتجاوز مدة عرضها الثلاث ساعات.

بروس سبرينغستين وفرقة إي ستريت خلال حفل موسيقي في ستراوبيري أرينا في ستوكهولم، السويد (15 يوليو 2024) Magnus Lejhall/TT News Agency via AP

وذكر موقع Pollstar أنه في عام 2023، باع "الزعيم" (The Boss)، كما يّطلق عليه، أكثر من 1.6 مليون تذكرة حفل موسيقي، محققاً إيرادات بلغت أكثر من 350 مليون يورو.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبح بول مكارتني أول موسيقي ملياردير في المملكة المتحدة، بينما زادت ثروة تايلور سويفت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل ألبوماتها التي أعادت تسجيلها ("نسخة تايلور") وجولة Eras العالمية.

وقدّرت فوربس أنها جنت أكثر من 460 مليون يورو بفضل عائدات حقوق الملكية والجولات الغنائية و 460 مليون يورو آخرين من بيع قائمة أغانيها.