حوالي 500 راقص وموسيقي ساروا جنبًا بجنب على طول شارع المشاة الرئيسي في سراييفو، حيث اصطفت الحشود وصفقت على أنغام أغانيهم.
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فيديو. عروض شعبية تجوب شوارع البلقان في مهرجان سراييفو الفلكلوري
حوالي 500 راقص وموسيقي ساروا جنبًا بجنب على طول شارع المشاة الرئيسي في سراييفو، حيث اصطفت الحشود وصفقت على أنغام أغانيهم.
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