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مهرجان للرقص الفولكوري في ساراييفو البوسنية
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فيديو. عروض شعبية تجوب شوارع البلقان في مهرجان سراييفو الفلكلوري

حوالي 500 راقص وموسيقي ساروا جنبًا بجنب على طول شارع المشاة الرئيسي في سراييفو، حيث اصطفت الحشود وصفقت على أنغام أغانيهم.

حوالي 500 راقص وموسيقي ساروا جنبًا بجنب على طول شارع المشاة الرئيسي في سراييفو، حيث اصطفت الحشود وصفقت على أنغام أغانيهم.

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