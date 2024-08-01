بفضل تايلور سويفت: غيلسنكيرشن تحصد ما يزيد عن ألف عرض لشراء لافتة تحمل اسمها الجديد "سويفتكيرشن"

بقلم: يورونيوز

بعد خلقها عالمًا موازيًا لمحبي نجمة البوب، أعلنت غيلسنكيرشن، إحدى أكثر المدن الألمانية فقرًا، والتي أعادت تسمية نفسها مؤقتًا باسم "سويفتكيرشن" احتفاءً بمغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت، يوم الأربعاء بأنها تلقت حوالي 1400 عرض من داخل ألمانيا وخارجها للافتات التي وضعت عليها الاسم الجديد.

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فقد شكّل الاسم الجديد للمدينة الألمانية عامل جذب لمحبي سويفت في ألمانيا وحول العالم، وذلك أثناء حفلاتها الثلاثة في المدينة، التي أقامت فيما بعد مزادًا على 20 لافتة أصلية تحمل اسم "سويفتكيرشن".

وبحسب المدينة، فإن العروض وصلت إلى حد 3,000 يورو (3,245 دولار) في المزاد، مؤكدة أن إبلاغ جميع المزايدين الأعلى سعرًا سيتم عبر البريد الإلكتروني.

"خذوني إلى سويفتكيرشن" تغريدة احدى المعجبات بتايلور سويفت

وأشارت "سويفتكيرشن" إلى أن الإعلان عن المبلغ الإجمالي سيتم بمجرد استلام جميع المدفوعات، قائلة إن أحد العروض الفائزة بالمزاد كان من خارج ألمانيا، من دون تحديد البلد.

شخص يحمل لافتة سويفتكيرشن، واعدًا أن يتذكرها

يذكر أن هناك لافتة "سويفتكيرشن" أخرى معروضة الآن في المتحف الألماني لتاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية في بون، وهو متحف "هاوس دير غيشيشيشت".فهل ستذهبون لرؤيتها؟