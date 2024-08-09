اعتقال عراقي للاشتباه به في التخطيط لهجوم على حفل تايلور سويفت في فيينا

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات النمساوية، الجمعة، اعتقال مشتبه به ثالث عراقي الجنسية على خلفية الهجوم الذي تم إحباطه مسبقاً، والمتعلّق باستهداف ثلاث حفلات للنجمة تايلور سويفت.

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كشف وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن المشتبه به الثالث هو مواطن عراقي يبلغ من العمر 18 عاماً، وتم اعتقاله مساء الخميس.

وكانت فيينا قد أعلنت في وقت سابق اعتقال شخصين يُزعم أنهما استوحيا أفكارهما من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والقاعدة، وكلاهما مواطنان نمساويان.

كما تم استجواب شاب يبلغ من العمر 15 عاماً، ولكن لم يتم اعتقاله. ولم يُكشف عن أسماء المشتبه بهم الثلاثة تماشياً مع قواعد الخصوصية المعمول بها في البلاد.

وقالت الداخلية النمساوية اليوم إن "السلطات تتّخذ إجراءات حاسمة ضد أي شخص قد يكون متورّطا في أنشطة إرهابية أو يظهر ميولًا متطرفة".

وأشارت إلى أن المحققين يدققون في "شبكات" المشتبه بهم، ويعملون على تقييم الأدلة المادية والإلكترونية.

ضباط الشرطة يقفون بالقرب من تجمع في فيينا يوم الجمعة 9 أغسطس 2024. Heinz-Peter Bader/AP

معجبو سويفت يتجمعون في فيينا

تجمع حوالي 300 شخص من معجبي تايلور سويفت في شارع كورنيليوس غاس في فيينا الجمعة، حيث غنوا أفضل أغاني مطربتهم المفضلة، والتقطوا صور سيلفي وتبادلوا أساور الصداقة.

وغالبًا ما يتبادل معجبو سويفت خلال حفلاتها الموسيقية الأساور المزيّنة بالخرز، والتي تحمل عادةً عناوين أغانيها أو عبارات شهيرة.

معجبو سويفت يغنون ويرقصون في فيينا يوم الجمعة 9 أغسطس 2024. Heinz-Peter Bader/AP

وصفت هويون كيم، البالغة من العمر 22 عامًا، إلغاء الحفل بأنه "مخيب للآمال"، مضيفةً في حديث مع وكالة أسوشيتد برس: "لم نستطع أن نفهم أو نصدق ذلك. أعتقد أن الأمر كان محزنًا للغاية".

وكانت كيم قد استقلت رحلة جوية استغرقت 14 ساعة من كوريا الجنوبية إلى فيينا لحضور الحفل.

يونجو يونغ وهويون كيم، كلاهما من سيول كوريا الجنوبية، ينضمان إلى التجمع في فيينا يوم الجمعة، 9 أغسطس 2024. Heinz-Peter Bader/AP

سويفت تلتزم الصمت

حتى الآن، لم تعلّق النجمة الشهيرة علناً على الهجوم الذي تم إحباطه.

ومن المقرر أن تسافر سويفت إلى استاد ويمبلي في لندن لإحياء خمس حفلات موسيقية بين 15 و20 آب/ أغسطس في ختام جولتها الأوروبية.

وقد أعادت صفحة "تايلور نايشن"، وهي صفحة يُعتقد أنها تدار من قبل فريقها، نشر الإعلان من باراكودا ميوزيك، بينما لم تنشر سويفت أي تعليق عبر حسابها.