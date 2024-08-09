Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

اعتقال عراقي للاشتباه به في التخطيط لهجوم على حفل تايلور سويفت في فيينا

سيارة شرطة تقف بالقرب من تجمع في فيينا يوم الجمعة 9 أغسطس 2024.
سيارة شرطة تقف بالقرب من تجمع في فيينا يوم الجمعة 9 أغسطس 2024. Copyright Heinz-Peter Bader/AP
Copyright Heinz-Peter Bader/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت السلطات النمساوية، الجمعة، اعتقال مشتبه به ثالث عراقي الجنسية على خلفية الهجوم الذي تم إحباطه مسبقاً، والمتعلّق باستهداف ثلاث حفلات للنجمة تايلور سويفت.

اعلان

كشف وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن المشتبه به الثالث هو مواطن عراقي يبلغ من العمر 18 عاماً، وتم اعتقاله مساء الخميس.

وكانت فيينا قد أعلنت في وقت سابق اعتقال شخصين يُزعم أنهما استوحيا أفكارهما من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والقاعدة، وكلاهما مواطنان نمساويان.

كما تم استجواب شاب يبلغ من العمر 15 عاماً، ولكن لم يتم اعتقاله. ولم يُكشف عن أسماء المشتبه بهم الثلاثة تماشياً مع قواعد الخصوصية المعمول بها في البلاد.

وقالت الداخلية النمساوية اليوم إن "السلطات تتّخذ إجراءات حاسمة ضد أي شخص قد يكون متورّطا في أنشطة إرهابية أو يظهر ميولًا متطرفة".

وأشارت إلى أن المحققين يدققون في "شبكات" المشتبه بهم، ويعملون على تقييم الأدلة المادية والإلكترونية.

ضباط الشرطة يقفون بالقرب من تجمع في فيينا يوم الجمعة 9 أغسطس 2024.
ضباط الشرطة يقفون بالقرب من تجمع في فيينا يوم الجمعة 9 أغسطس 2024. Heinz-Peter Bader/AP

معجبو سويفت يتجمعون في فيينا

تجمع حوالي 300 شخص من معجبي تايلور سويفت في شارع كورنيليوس غاس في فيينا الجمعة، حيث غنوا أفضل أغاني مطربتهم المفضلة، والتقطوا صور سيلفي وتبادلوا أساور الصداقة.

وغالبًا ما يتبادل معجبو سويفت خلال حفلاتها الموسيقية الأساور المزيّنة بالخرز، والتي تحمل عادةً عناوين أغانيها أو عبارات شهيرة.

معجبو سويفت يغنون ويرقصون في فيينا يوم الجمعة 9 أغسطس 2024.
معجبو سويفت يغنون ويرقصون في فيينا يوم الجمعة 9 أغسطس 2024. Heinz-Peter Bader/AP

وصفت هويون كيم، البالغة من العمر 22 عامًا، إلغاء الحفل بأنه "مخيب للآمال"، مضيفةً في حديث مع وكالة أسوشيتد برس: "لم نستطع أن نفهم أو نصدق ذلك. أعتقد أن الأمر كان محزنًا للغاية".

وكانت كيم قد استقلت رحلة جوية استغرقت 14 ساعة من كوريا الجنوبية إلى فيينا لحضور الحفل.

يونجو يونغ وهويون كيم، كلاهما من سيول كوريا الجنوبية، ينضمان إلى التجمع في فيينا يوم الجمعة، 9 أغسطس 2024.
يونجو يونغ وهويون كيم، كلاهما من سيول كوريا الجنوبية، ينضمان إلى التجمع في فيينا يوم الجمعة، 9 أغسطس 2024. Heinz-Peter Bader/AP

سويفت تلتزم الصمت

حتى الآن، لم تعلّق النجمة الشهيرة علناً على الهجوم الذي تم إحباطه.

ومن المقرر أن تسافر سويفت إلى استاد ويمبلي في لندن لإحياء خمس حفلات موسيقية بين 15 و20 آب/ أغسطس في ختام جولتها الأوروبية.

وقد أعادت صفحة "تايلور نايشن"، وهي صفحة يُعتقد أنها تدار من قبل فريقها، نشر الإعلان من باراكودا ميوزيك، بينما لم تنشر سويفت أي تعليق عبر حسابها.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بعد اعتقال مشتبهيْن بهما "استلهما من داعش وخططا لهجوم إرهابي"

بفضل تايلور سويفت: غيلسنكيرشن تحصد ما يزيد عن ألف عرض لشراء لافتة تحمل اسمها الجديد "سويفتكيرشن"

عندما تختلط موسيقى البوب بالسياسة... حملة لدعوة النجمة تايلور سويفت للتضامن علناً مع غزة

داعش حفل موسيقي العراق فيينا النمسا