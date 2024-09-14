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رجلان متهمان بسرقة أعمال بانكسي الفنية من معرض في لندن

أحد الموظفين يقف لالتقاط صور فوتوغرافية مع لوحة للفنان البريطاني بانكسي في دار بونهامز للمزادات في لندن، 8 نوفمبر 2021
أحد الموظفين يقف لالتقاط صور فوتوغرافية مع لوحة للفنان البريطاني بانكسي في دار بونهامز للمزادات في لندن، 8 نوفمبر 2021 Copyright Matt Dunham/ AP
Copyright Matt Dunham/ AP
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

اتُهم رجلان بسرقة عمل فني للفنان البريطاني الملقّب بـ "بانكسي" خلال مداهمتهما لمعرض في لندن.

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وادعت شرطة العاصمة أن لاري فريزر، 47 عامًا، وجيمس لوف، 53 عامًا، سرقا العمل الفني ”فتاة مع بالون“ من معرض غروف.

وقد مثل المشتبه بهما أمام محكمة ويمبلدون وتم سجنهما احتياطيًا حتى جلسة الاستماع التالية في 9 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأظهرت لقطات الكاميرا رجلاً ملثمًا يحطم بابًا زجاجيًا قبل أن يركض إلى الداخل ويسرق اللوحة عن الحائط.

وقالت الشرطة إنها استعادت اللوحة التي تبلغ قيمتها 319,000 يورو، ولم يتم الإبلاغ عن سرقة أي شيء آخر.

لوحة لبانكسي خارج حديقة حيوان لندن، 18 أغسطس 2024
لوحة لبانكسي خارج حديقة حيوان لندن، 18 أغسطس 2024Brian Melley/ AP

العمل المسروق هو واحد من عدة إصدارات للوحة ”فتاة مع بالون“، والتي تُظهر طفلة تمدّ يدها إلى بالون أحمر على شكل قلب.

رسمت اللوحة في الأصل على حائط في شرق لندن، وأُعيد إنتاج الصورة وأصبحت واحدة من أشهر لوحات بانكسي.

وتم تمزيق نسخة أخرى من اللوحة في مزاد عام 2018 من خلال تمريرها عبر آلة بعد فترة وجيزة من شرائها في دار سوذبيز مقابل 1.3 مليون يورو. تم بيع العمل الذي تم تمزيقه بعنوان ”الحب في سلة المهملات“ بمبلغ 22 مليون يورو في عام 2021.

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وقال مدير المعرض، ليندور محمداج، إنه ”مرعوب“ من السرقة وممتن لاستعادة اللوحة. ومع ذلك، قال أيضًا إن الحادث سيكون له تأثير إيجابي على قيمة العمل الفني.

بدأ بانسكي مسيرته المهنية في الرسم بالرش على المباني في بريستول وأصبح واحداً من أكثر الفنانين شهرة في العالم.

المصادر الإضافية • AP

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