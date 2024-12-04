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من المافيا إلى المعرض: أعمال فنية مصادرة تُعرض في ميلانو

رجل ينظر إلى لوحة بعنوان "لو بروفيت، 1914-1915" للفنان الإيطالي اليوناني جورجيو دي شيريكو في مركز بومبيدو، باريس، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
رجل ينظر إلى لوحة بعنوان "لو بروفيت، 1914-1915" للفنان الإيطالي اليوناني جورجيو دي شيريكو في مركز بومبيدو، باريس، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013. Copyright Michel Euler/AP
Copyright Michel Euler/AP
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

افتتح قصر ريالي في ميلانو أبوابه لمعرض استثنائي بعنوان "سالف آرتي: من المصادرات إلى المقتنيات العامة"، ليكشف النقاب عن أكثر من 80 قطعة فنية استعادتها السلطات الإيطالية من قبضة المافيا.

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المعرض، الذي يجسد ولادة جديدة لهذه القطع الفنية، يضم أعمالاً لفنانين عالميين بارزين مثل آندي وارهول وسلفادور دالي، بالإضافة إلى مقتنيات تعود للنصف الأول من القرن العشرين وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتشمل المجموعة لوحة وارهول الشهيرة "فنون الصيف في الحدائق" ولوحة دالي المطبوعة على الحجر لروميو وجولييت، مما يضفي بُعدًا ثقافيًا استثنائيًا على المعرض. 

تصف ماريا روزاريا لاغانا، رئيسة الوكالة الإيطالية لإدارة المقتنيات المصادرة، هذا الحدث بأنه انتصار رمزي: " الأعمال التي كانت حبيسة شبكات الجريمة المنظمة تعود اليوم إلى المجتمع، لتكون رمزًا لمقاومة الجريمة". 

وأضافت أن استعادة هذه القطع يشبه التنقيب عنها من تحت الأرض كما يفعل علماء الآثار، مما يمنحها فرصة جديدة للحياة. 

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من المافيا إلى المعرض

المعرض سبق أن أُقيم في روما، وسيستمرّ في ميلانو حتى أواخر كانون الثاني/ يناير قبل الانتقال إلى مدينة ريجيو كالابريا الجنوبية، وهي معقل جماعة المافيا "ندرانجيتا". وسيتم توزيع القطع على المتاحف المختلفة في إيطاليا، لتصبح متاحة للجمهور في جميع أنحاء البلاد. 

من بين القطع المعروضة، تمت مصادرة 20 قطعة على الأقل في عام 2016 من أحد زعماء مافيا "ندرانجيتا"، بينما تعود باقي القطع إلى عملية تفكيك شبكة لغسيل الأموال في عام 2013. 

المعرض لا يقتصر فقط على عرض الأعمال الفنية، بل يتضمن مقتطفات من الصحف ومقاطع فيديو وثائقية تُظهر جهود الشرطة الإيطالية في استعادة هذه القطع. ولم تكن الأعمال الفنية مجرد مقتنيات، بل كانت تُستخدم كعملة لتمويل أنشطة إجرامية تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات. 

وأحد أبرز الأمثلة كان عام 2016، عندما تمكنت الشرطة الإيطالية من استعادة لوحتين لفنسنت فان جوخ، سرقتا من متحف في أمستردام عام 2002. عُثر على اللوحتين في عقار بالقرب من نابولي يملكه زعيم المافيا رافاييلي إمبريال.

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