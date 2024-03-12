الشرطة الإيطالية تداهم مكاتب نادي ميلان في إطار التحقيق المتعلق بالاستحواذ عليه

بقلم: يورونيوز

داهمت الشرطة الإيطالية، الثلاثاء، مكاتب نادي ميلان الإيطالي، في إطار تحقيق يجريه المدعون الإيطاليون في صفقة بيع عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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أفادت تقارير أن شرطة الأموال العامة الإيطالية أجرت، الثلاثاء،عمليات تفتيش في مقر نادي ميلان الإيطالي فيما يتعلق بصفقة شراء "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" (RedBird Capital Group) النادي، من شركة "إليوت مانجمنت كورب" (Elliott Management) الأمريكية في آب/أعسطس 2022، لكن المدعين العامين في ميلان يزعمون أن إليوت لا تزال تمتلك النادي الإيطالي وتسيطر عليه.

وبحسب ما ورد، فتشت الشرطة منزل كل من الرئيس التنفيذي الحالي جورجيو فورلاني والرئيس التنفيذي السابق إيفان غازيديس، الذي شغل هذا المنصب من 2018 إلى 2022.

ويجري التحقيق معهما بخصوص نقل الشركة بين "ريدبيرد" و"اليوت مانجمنت"، الذي تم عام 2022.

والجريمة المزعومة هي عرقلة الأنشطة الإشرافية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية للأندية التي تمتلك فرق كرة القدم.

وأصدر ميلان بياناً للصحافة قال فيه :" "نادي ميلان لكرة القدم يعلن نفسه طرفاً ثالثاً و غير متعلق بالإجراءات الجارية المتعلقة بالاستحواذ عليه، التي تم إكمالها في آب/ أغسطس 2022. ويفترض التحقيق الذي يشمل أيضاً الممثلين القانونيين ذوي الصلاحية في التوقيع، جورجيو فورلاني و إيفان جازيديس، الرئيسين التنفيذيين الحالي و السابق للنادي، وجود تواصل غير صحيح مع السلطة الرقابية المعنية. والنادي يتعاون بشكل كامل مع سلطة التحقيق”.

ومع ذلك، يمكن أن يتم تغريم ميلان أو خصم نقاط من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.