نقاش: أوروبا والصين تواجهان تحدي الحفاظ على التنوع البيولوجي

نعلم أن التنوع البيولوجي مهدد في جميع أنحاء العالم. ما هي السبل لحماية الحياة البرية وخلق عالم أكثر احتراماً للطبيعة؟ نظراً لانعقاد الجزء الأول من قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كونمينغ، الصين، تحدثت يورونيوز إلى خبراء من الصين وأوروبا في برنامج خاص يناقش أفضل السبل لحماية التنوع البيولوجي، من أجل عالم صديق للبيئة.

الصين تستضيف كوب-15

لقد رفعت الصين، باعتبارها واحدة من 17 دولة `` شديدة التنوع '' المعترف بها في العالم، الحفاظ على التنوع البيولوجي ليكون جزءاً من خطتها الوطنية الرسمية، بينما صعد الاتحاد الأوروبي أيضاً من خلال وضع استراتيجية للتنوع البيولوجي في صميم صفقته الخضراء الرئيسية .

ألقى الرئيس شي جين بينغ الكلمة الرئيسية في كوب-15 حول التنوع البيولوجي في كونمينغ، الصين. إليكم ما تقوله لي لين، مديرة السياسة العالمية والتوعية في الصندوق العالمي للطبيعة:" الشيء المهم هو أنه تم تخصص مبلغ 1.5 مليار رنمينبي ( حوالي 200 مليون يورو) لإنشاء صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي والترحيب أيضا بانضمام الدول الأخرى."

اذا اصبح الناس أكثر وعياً بالخيارات المتاحة لهم، سيمكنهم اختيار ما يشترونه، وما يستهلكونه، ويعرفون ما اذا لاختياراتهم تأثيرات إيجابية على التنوع البيولوجي أم لا. مريم بوعمران رئيسة قسم البيئة والتنوع البيولوجي في قسم علوم البيئة والأرض في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو

تمويل التنوع البيولوجي

مشاركة أخرى في المناقشة، مريم بوعمران، رئيسة قسم البيئة والتنوع البيولوجي في قسم علوم البيئة والأرض في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو. إنها تعتقد أن الوباء قد غير اللعبة في الكفاح من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي: "ادت هذه الازمة الى خلق وعي غير مسبوق بترابطنا مع الطبيعة والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي . اذا اصبح الناس أكثر وعياً بالخيارات المتاحة لهم، سيمكنهم اختيار ما يشترونه، وما يستهلكونه، ويعرفون ما اذا لاختياراتهم تأثيرات إيجابية على التنوع البيولوجي أم لا. "

تأثير فيروس كوفيد - 19

تمثل عادات الاستهلاك مجالاً للعمل وفقاً للمتخصصين الذين يعتقدون أن تكلفة الضرر الذي يلحق بالطبيعة يجب تضمينها في سعر المنتجات. هذا ما يدعو إليه جوزيف سيتيل، أستاذ علم البيئة في المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية في مركز هيلمهولتز للبحوث البيئية .

تكلفة الطبيعة في تسعير المنتج

" سيكون هذا في ظروف تصبح فيها، مثلاً، الأغذية المزروعة عضويا أرخص بكثير من الأطعمة التقليدية لأنها ستمثل جميع التكاليف. لذا نحن بحاجة إلى استخدام الحجج الاقتصادية، لكن لا ينبغي الوقوع في فخ تسعيرة نوع واحد، مثلاً ".

في حين تم تحديد 20 هدفاً للحفاظ على آيتشي للتنوع البيولوجي التي وضعت في اليابان عام 2010 في اليابان، أشار تقرير رئيسي إلى فشل جماعي في هذا الصدد: لم يتم تحقيق أي من الأهداف بشكل كامل.

بالنسبة لما جون، مدير المعهد الصيني للشؤون العامة والبيئية، وهو مشارك آخر في المناقشة، إليك الأسباب: "نحن نضع كل هذه الأهداف الطموحة على الورق" ويضيف: "لكنها غير مدعومة بالتشريعات أو بسياسة الحكومة ومن ثم المال، الاستثمار المناسب لم يُطرح على الطاولة".

لكن الأمل موجود

أجل، الأمل موجود فيما يتعلق باحتمالات اجتماع كونمينغ هذا، بالنسبة للسيدة :"كوب - 15، لحظة حاسمة بالنسبة للصين لتلعب دور الدولة المضيفة، لتوحيد وجهات النظر المختلفة في العالم، في محاولة لسد الخلافات ومخاوفها، لنتمكن حقا من الاتفاق على إطار التنوع العالمي العام المقبل في كونمينغ. هذا يمكن أن يكون تحويلياً ويمكن أن يكون طموحاً، ولا يزال يوفر الحفاظ الذي نحتاجه جميعاً ".