ما دور تغير المناخ في الفيضانات المميتة في ألمانيا؟

اعتبر الكثيرون الفيضانات المدمرة في ألمانيا وبلجيكا هذا العام بمثابة دعوة للاستيقاظ والتفكير بدور التغير المناخي الذي تسبب باحتمال حدوث أكثر الكوارث تطرفاً.

في هذا العدد من برنامج "Climate Now"، سنتعرف على دور تغير المناخ في حدوث هذه الكارثة.

استمرار تقلص الجليد البحري في القطب الشمالي

سبتمبر هو الشهر الذي يصل فيه الجليد البحري في القطب الشمالي إلى أدنى مستوى له بعد الصيف. © Euronews

أيلول / سبتمبر هو الشهر الذي يصل فيه الجليد البحري في القطب الشمالي إلى أدنى مستوى له بعد الصيف. كانت صورة هذا العام مختلطة. في بحر غرينلاند، كان هناك حد أدنى قياسي من كمية الجليد في الشهر الماضي، لكن بعد ذلك في شمال ألاسكا، وصل بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاماً. بشكل عام، يستمر الاتجاه التنازلي لمنطقة القطب الشمالي بأكملها، مع انخفاض الجليد البحري بنسبة ثمانية في المائة عن المتوسط ​​في أيلول / سبتمبر.

كان سبتمبر احد أربعة أشهر سبتمبر الأكثر حراً في أنحاء العالم مع درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​بمقدار 0.4 درجة مئوية Euronews

بإلقاء نظرة على التغيرات الشاذة في درجات الحرارة للشهر الماضي، كان واحد من أربعة أشهر أيلول / سبتمبر الأكثر سخونة في أنحاء العالم مع درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​بمقدار 0.4 درجة مئوية للفترة 1991-2020. كان أكثر دفئاً من المتوسط ​​في معظم أنحاء كندا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، بسبب الجفاف المستمر. كما كان أكثر دفئاً من المتوسط ​​في غرب إفريقيا وآسيا الوسطى وأجزاء من الصين.

شهدت المملكة المتحدة ثاني أحر سبتمبر على الإطلاق. لكن لأن الجو كان بارداً نسبياً في أوروبا الشرقية، سجلت القارة بأكملها أقل بمقدار 0.2 درجة من المتوسط ​ الشهر الماضي Euronews

دور تغير المناخ في فيضانات أوروبا المميتة

تسببت الفيضانات القاتلة في ألمانيا وبلجيكا في تموز/ يوليو بمقتل أكثر من 220 شخصاً. الاحترار العالمي يعني أن الأمطار ستصبح أكثر كثافة وتكراراً.

يواجه سكان مدينة ألتيناهر الألمانية هذا الواقع الجديد. تعرضت منطقة أهر للدمار جراء الفيضانات، وفي ألتيناهر شاهدنا جسوراً محطمة ومنازل منهارة. مع استمرار عمليات التنظيف، لأن كيفية إعادة البناء معلقة في الهواء.

"هذا النهر يفيض بشكل متكرر، هنا، لطالما توقع معظم الأشخاص حدوث فيضانات ارتفاعها مترين أو ثلاثة أمتار. ما حدث في شهر تموز / يوليو الماضي، أمر غير متوقع، لقد وصلت مياه الفيضان حتى الطابق الأرضي لهذا المبنى، وفي منتصف الطريق حتى الطابق الثاني ". جيريمي ويلكس

وفقاً للخبراء، هذا النهر يفيض بشكل متكرر، والفيضانات التي يبلغ ارتفاعها مترين أو ثلاثة أمتار، شيء يتوقعه معظم الناس هنا. ما حدث في شهر تموز/ يوليو الماضي كان غير وارد على الإطلاق - فقد وصلت مياه الفيضان في مبنى الطابق الأرضي وفي منتصف الطريق حتى الطابق الثاني.

كيف يجب إعادة بناء المدينة؟

بالنظر إلى المستقبل وكيف يجب أن تعيد المدينة بناءها لمنع تكرار الدمار الأخير، تقول عمدة المدينة، كورنيليا ويغاند إنها تود أن تصبح بلدتها نموذجاً لمقاومة الفيضانات في مناخ متغير.

"من المنطقي أن نرى هذه المنطقة كنوذج لكيفية تحقيق حماية أفضل من الفيضانات لمثل هذه الوديان. كيف نتعامل مع كمية المياه وكيف يمكننا بعد ذلك البناء في وديان الأنهار هذه بحيث تصبح كل التنمية أكثر مقاومة لمثل هذه العواصف العاتية"؟