الهيدروجين الأخضر: كيف يمكن لمياه المرحاض أن تمد منزلك بالطاقة لأيام؟

هل سيحل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات في يوم من الأيام محل الوقود الأحفوري بالكامل؟ ترى شركة ناشئة في ألمانيا أن لديها المفتاح لجعل ذلك متاحاً للجميع قريبا.

تقول فيتي كوان، المنحدرة من إحدى جزر المحيط الهادئ المتأثرة بتغير المناخ، والمؤسسة المشاركة في هذه الشركة: "أردت استبدال جميع مولدات الديزل في كاليدونيا الجديدة وجميع المناطق النائية التي لم تكن بحاجة إلى الاعتماد على الديزل، ولكن بعد أن أدركت إمكانات الهيدروجين الأخضر ليحل محل الوقود الأحفوري، أردت أن أكون جزءا من هذا التغيير".

من مقرها الرئيسي في ألمانيا، نشرت الشركة الناشئة "إينابتر Enapter" أجهزة التحليل الكهربائي ذات غشاء التبادل الأيوني في أكثر من 100 مشروع في 33 دولة. تحول هذه التكنولوجيا الكهرباء المتجددة إلى غاز هيدروجين خالي من الانبعاثات.

حاليا يطوَرُ المحلل الكهربائي "إيه إي إم AEM" بسرعة وبتكلفة أقل مما كان يعتقد سابقا، ويعمل بالفعل على تزويد السيارات والطائرات بالطاقة وتدفئة المنازل.

فازت مولدات الهيدروجين من "إنابتر Enapter" مؤخرًا بجائزة الأمير ويليام للبيئة المعروفة باسم "إيرث شوت Prince William's Earthshot" في فئة "فيكس آور كلايمت Fix Our Climate" أو إصلاح مناخنا.

ما هو الهيدروجين الأخضر؟

توجد نسبة كبيرة من الهيدروجين الموجود على الكوكب في الماء. الهيدروجين "الأخضر" هو طريقة لاستخراجه لا تتسبب بانبعاثات. يعتمد هذا الاستخراج على الطاقة المتجددة، التي تُستخدم لتشغيل المحلل الكهربائي. التحليل الكهربائي هو العملية الكيميائية اللازمة لفصل ذرات الهيدروجين والأكسجين في الماء.

استخراج الهيدروجين بهذه الطريقة واجه انتقادات شتى، بسبب قلة كفاءته وكلفته العالية. ومع ذلك، تقول "إنابتر Enapter" إن المحلل الكهربائي AEM، الذي يصنعونه، يحل هذه المشاكل ويوفر طريقة سريعة وسهلة لإنتاج الطاقة الخضراء، حتى في المنزل.

ولكن كيف للمياه المستخدمة في تنظيف المرحاض أن تشغل كهرباء المنزل لأيام؟

تقول الشركة الناشئة إن محللها الكهربائي يلزمه حوالي 2.4 لترا من الماء لتوليد ما يكفي من الهيدروجين لمنزل شخصين لعدة أيام، مع الإشارة إلى أن العداد الدقيق للوقت يعتمد على سعة تخزين الطاقة.

هذه الكمية من الماء التي تلزم لتشغيل المحلل الكهربائي تساوي نصف كمية المياه المستخدمة في شطف المرحاض مرة واحدة (5 لترات)، وثماني مرات أقل من استهلاك المياه في غسالة الأطباق (20 لترا).

ستساعد جائزة إيرث شوت الشركة الناشئة على بدء الإنتاج الضخم، المقرر في بداية 2023.

وبحلول عام 2050، تأمل الشركة بإنتاج 10٪ من الهيدروجين في العالم.