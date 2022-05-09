البرتغال تنشئ أكبر منصة شمسية عائمة لإنتاج الطاقة في أوروبا

تستعد البرتغال لبدء تشغيل أكبر منصة شمسية عائمة في أوروبا في تموز/يوليو المقبل، حيث نقلت 12 ألف لوح شمسي بحجم 4 ملاعب لكرة القدم إلى خزان ألكيفا البرتغالي.

بُنيت الجزيرة العائمة اللامعة بواسطة الأداة الرئيسية للبلاد "EDP" على أكبر بحيرة صناعية في أوروبا الغربية، وهي جزء من خطة البرتغال لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد الذي ارتفعت أسعاره منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

البرتغال تعتزم إنشاء أكبر حديقة شمسية عائمة في أوروبا رويرترز

بفضل ساعات طويلة من أشعة الشمس والرياح الأطلسية، سارعت البرتغال في تحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة. لكن على الرغم من أن البرتغال لا تستخدم أي هيدروكربونات روسية تقريباً، إلا أن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز لا تزال تشعر بضغوط ارتفاع أسعار الوقود.

البرتغال تعتزم إنشاء أكبر حديقة شمسية عائمة في أوروبا رويرترز

وقال ميغيل باتينا، مدير مجموعة "EDP" والمسؤول عن مشروع الطاقة الشمسية، الخميس الماضي، إن الكهرباء المنتجة من الحديقة العائمة، بقدرة مركبة تبلغ 5 ميغاوات، ستكلف ثلث تلك المنتجة من محطة تعمل بالغاز.

وأضاف باتينا، أن المشروع، والذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية، سيساهم بنحو 7.5 غيغاوات/ ساعة من الكهرباء سنوياً، حيث ستزود الألواح الشمسية بالطاقة 1500 أسرة أو ثلث احتياجات بلدتي مورا وبورتل المجاورتين.

البرتغال تعتزم إنشاء أكبر حديقة شمسية عائمة في أوروبا رويرترز

وأوضح أن هذا المشروع يعد أكبر حديقة شمسية عائمة في سد مائي في أوروبا، حيث تم تركيب الألواح الشمسية على عوامات في البحيرات أو في البحر في مجموعة من الأماكن من كاليفورنيا إلى البرك الصناعية الملوثة في الصين، في إطار الكفاح من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت باولا ماركيز، عضو المجلس التنفيذي في "EDP"، أن الحرب الروسية أظهرت الحاجة إلى تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث يعد مشروع "ألكيفا" جزء من استراتيجية "EDP".

وأضافت أن "EDP" ركبت مشروع تجريبي للطاقة الشمسية العائمة مع 840 لوحة على سد "ألتو راباجاو"، وهو أول مشروع في أوروبا يختبر كيف يمكن للطاقة المائية والشمسية أن تكمل بعضها البعض.