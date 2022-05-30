محكمة المدققين الأوروبية: التكتل لم يفِ بوعده لمكافحة التغير المناخي

قالت محكمة المدققين الأوروبية يوم الإثنين إن الاتحاد الأوروبي لم يف بهدفه إنفاق 20 بالمئة من ميزانيته قبل 2020 على محاربة تغير المناخ وعمد إلى المبالغة في حجم إنفاقه للزعم بأنه أوفى بذلك الهدف.

وتعهد الاتحاد بإنفاق ما لا يقل عن 20 بالمئة من ميزانيته للفترة من 2014 إلى 2020 على إجراءات للحد من تغير المناخ، ويزعم أنه وصل إلى ذلك الهدف بإنفاق 216 مليار يورو في تلك الفترة.

وقال المدققون إن الاتحاد بالغ في حجم إنفاقه للمناخ بما لا يقل عن 72 مليار يورو وإن الرقم الفعلي من المرجح أنه أقرب إلى 144 مليار يورو.. أو 13 بالمئة من اجمالي الميزانية.

وفي رد رسمي، تمسكت المفوضية الأوروبية بتقديراتها بأن رقم 20 بالمئة المستهدف تم الوفاء به، لكنها قبلت بعض توصيات المدققين، ومن بينها توصية باستخدام أدلة علمية لتقييم مساهمة الإنفاق الزراعي في المناخ.

وأضافت قائلة "المفوضية لا تشارك محكمة المدققين الأوروبية الرأي بأن التقارير بشأن المناخ غير جديرة بالثقة."

وحذر المدققون من أن الاتحاد الأوروبي لم‭‭ ‬‬يصلح ثغرات في منظومته لرصد إنفاق المناخ، وهو ما قد يقوض هدفه الجديد لإنفاق 30 بالمئة من ميزانيته للفترة من 2021 إلى 2027، و37 بالمئة من صندوقه للتعافي من كوفيد-19 على إجراءات المناخ.