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مناخ

بريطانيا تشهد أشد أيامها حرارة الاثنين والثلاثاء

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موجة حر شديد تجتاح المملكة المتحدة.
موجة حر شديد تجتاح المملكة المتحدة.   -   حقوق النشر  Matt Dunham/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

تشهد بريطانيا الاثنين أشد أيامها حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية لأول مرة مما أجبر شركات القطارات على إلغاء بعض خدماتها ودفع السلطات الصحية لنشر مزيد من سيارات الإسعاف.

وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حارة شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق وانتشرت حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

وأعلنت بريطانيا حالة طوارئ وطنية بعدما أشارت توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز في يومي الإثنين والثلاثاء مستوى 38.7 درجة مئوية المسجل في حديقة جامعة كيمبريدج عام 2019.

وفرض مترو أنفاق لندن قيودا مؤقتة على السرعة على شبكة القطارات خلال اليومين مما يعني خفض الرحلات مع طول زمن الرحلة بسبب خفض السرعة. كما نصحت شركة القطارات الوطنية الركاب بالبقاء في منازلهم وقالت إن بعض الخدمات ومنها خط رئيسي بين شمال شرق إنجلترا ولندن لن يتحرك في أوقات معينة الثلاثاء.

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وستغلق بعض المدارس أبوابها في وقت مبكر الإثنين.

المصادر الإضافية • رويترز