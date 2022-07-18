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غانا

غانا تؤكد اكتشاف إصابتين بفيروس ماربورغ شديد العدوى

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بقلم:  يورونيوز
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سيارة إسعاف أمام مستشفى في غانا.
سيارة إسعاف أمام مستشفى في غانا.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أكدت هيئة الصحة في غانا رسميا اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ماربورغ، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر.

جاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو- تموز الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى يتم اعتبار الحالات مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 

وقالت هيئة الصحة في غانا في بيان إن "مزيدا من الفحوص في معهد باستور في دكار بالسنغال أكدت النتائج". وأضافت الهيئة أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم، مشيرة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على أي منهم حتى الآن.

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يعد هذا تفشي فيروس ماربورغ في غرب إفريقيا الثاني من نوعه، حيث تم اكتشاف أول إصابة بالفيروس العام الماضي في غينيا ولم يتم بعدها اكتشاف أي حالات أخرى.

المصادر الإضافية • رويترز