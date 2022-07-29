فيديو | فرق الإطفاء توشك أن تسيطر على حرائق الغابات شمال المغرب

تقترب فرق الإطفاء المغربية من السيطرة على حرائق الغابات المندلعة منذ أيام شمال المملكة، حيث تمكنت من احتواء حريق في إقليم تطوان، بحسب ما أفاد مصدر في السلطات المحلية وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال المصدر أن فرق مكافحة النيران "تمكنت من تحويط الحريق الغابوي (...) بإقليم تطوان"، مضيفاً أنها "تنكب حالياً على معالجة وإخماد أماكن الجمر المتبقية، والعمل على تحييد خطر نشوب النيران من جديد".

وارتفعت مساحة الغابات المتضررة إلى نحو 500 هكتار، من دون تسجيل خسائر في الأرواح، بحسب المصدر.

وفي موازاة جهود احتواء هذا الحريق، أجلت السلطات 46 أسرة من ثلاث قرى مجاورة، بعيدا من أماكن الخطر.

وغير بعيد عن المنطقة تواصل فرق الإطفاء محاولات السيطرة على بؤرة واحدة لا تزال مشتعلة لحريق غابات آخر اندلع في إقليم العرائش، وفق مصدر في السلطات المحلية.

وكانت هذه الفرق تمكنت من السيطرة على حريق مماثل في منطقة الفحص أنجرة ضواحي طنجة (شمال)، وفق ما أعلن الأربعاء.

وتسببت حرائق الغابات التي اندلعت في بؤر عدة شمال المملكة بمقتل أربعة أشخاص منذ منتصف تموز/يوليو.

ويلاحق شخص، في حالة اعتقال، يشتبه تورطه في إضرام نار من طريق الخطأ أدت إلى اندلاع حريق العرائش. وقال وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي إن المساحة الإجمالية المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة بلغت 10300 هكتار.

وللمقارنة، دمرت 285 حريقاً في البلاد نحو 2800 هكتار من الغابات بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2021، ولا سيما في منطقة الريف الجبلية (شمال).