المغرب يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في شمال البلاد

أحرزت أجهزة الإطفاء المغربية الأحد تقدما على طريق احتواء حرائق غابات تجتاح منذ الأربعاء مناطق حرجية في خمسة أقاليم بشمال المملكة حسب ما قالت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس.

في إقليم العرائش تمت السيطرة بنسبة "70 بالمئة" على حريق كبير أتى على حوالى 5300 هكتار بينما يعمل عناصر على إخماد خمس بؤر حرائق أقل حجما، استنادا إلى مصادر محلية.

وجرى إجلاء ما مجموعة 1331 أسرة موزعة على 20 دوارا (قرية) ودمر نحو 170 منزلا في هذه المنطقة التي لقي فيها شخص حتفه.

في إقليم وزان المجاور باتت فرق الإنقاذ في طريقها لتطويق بؤرة حريق نشطة أتت على 400 هكتار من الصنوبر والأشجار المثمرة.

ونجح رجال الإطفاء والجنود في السيطرة على حرائق في مناطق يصعب عادةً الوصول إليها في شفشاون وتطوان وتازة.

وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جدا تقترب من 40 درجة وجراء الرياح العنيفة.

وقال بيان للوكالة الوطنية للمياه والغابات إن هذه الحرائق تتزامن مع "الجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة التي تشهدها المملكة، حيث تشهد العديد من غابات شمال المملكة اندلاع حرائق كثيفة".

وأعلن البيان عن تضرر 6600 هكتار حتى يوم الأحد من هذه الحرائق.

وأضاف أنه تمت تعبئة 2000 فرد من السلطات ورجال الإطفاء والمياه والغابات والجيش، بالإضافة إلى خمس طائرات من نوع كنادير وثماني طائرات من نوع توربو تراش، مع الاستعانة "لأول مرة بطائرات مسيرة تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات".

ويشهد المغرب خاصة في جنوب ووسط البلاد، موجة حارة استثنائية حيث تراوحت درجات الحرارة بين 45 و50 درجة.