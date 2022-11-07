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مناخ

لمواجهة تغير المناخ ..بريطانيا تتعهد تقديم 115 مليون دولار للاقتصادات النامية

جيمس كليفرلي وزير الخارجية قبل اجتماع لمجلس الوزراء في لندن، بريطانيا.
جيمس كليفرلي وزير الخارجية قبل اجتماع لمجلس الوزراء في لندن، بريطانيا.   -   حقوق النشر  Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

يتوقع إعلان جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني الاثنين عن استثمارات تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار) لدعم الدول النامية في معركتها ضد آثار تغير المناخ.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "سيقول السيد كليفرلي أيضا إن الازدهار طويل الأمد يعتمد على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم".

ووزير الخارجية البريطاني موجود حاليا في منتجع شرم الشيخ بمصر حيث يقام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27).

وقال كليفرلي في بيان "حان الوقت لكي تكثف جميع الدول إجراءاتها بشأن تغير المناخ وتُحدث التغيير الملموس المطلوب".

ووافق المندوبون المشاركون الأحد على مناقشة ما إذا كان يتعين على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضررا من تغير المناخ.

وتُعقد القمة على مدى 13 يوما، ويحضرها ممثلو حوالي 200 دولة، فيما يجتمع الرؤساء يومي الاثنين والثلاثاء.

المصادر الإضافية • رويترز