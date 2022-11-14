شاهد: نشطاء يحتجون في المتحف المصري ببرشلونة ضدّ كوكاكولا ورعايتها مؤتمر كوب27

رمى نشطاء من مجموعة "فوتورو فيجيتال" (Futuro Vegetal) البيئية دهاناً بلون أحمر يرمز إلى الدماء وزيوتاً، على أعمال فنية وأثرية معروضة في المتحف المصري في برشلونة الإسبانية، اعتراضاً على رعاية شركة كوكاكولا مؤتمر المناخ كوب27 المنعقد حالياً في شرم الشيخ.

وأفرغ النشطاء قوارير من "الدماء المزيفة" على معروضات فنية وقطع أثرية، بينها صندوق يحتوي على نسخة مومياء، فيما ألصق بعضهم الآخر يديه على معروضات أخرى وعلى الجدران.

ويعتبر نشطاء المناخ شركة كوكاكولا من أكبر الشركات العالمية الملوثة أطلاقاً.

وردد المشاركون في الاحتجاج شعارات مناوئة للشركة الأمريكية متعددة الجنسيات، التي أشارت تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية معنية بالشؤون البيئية إلى أنها تربعت في 2021 في صدراة الشركات الملوثة أمام شركات أخرى مثل "بيبسي كو" و"يونيليفر".

وبحسب المنظمة الحكومية "بريك فري فروم بلاستيك" (Break Free From Plastic) التي أقامت حملات تنظيفية حول العالم العام الماضي، فإن النفايات البلاستيكية التي تخلفها شركة كوكاكولا كانت الأكثر في 39 دولة.